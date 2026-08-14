7 habitantes se rebelan contra La Jefa en La Casa de los Famosos; Memo Schutz hasta golpeó la mesa

La tercera cena de nominados en La Casa de los Famosos se convirtió en una rebelión colectiva contra La Jefa.

Como es usual, esta dinámica se desarrolla como una forma de confrontar a los habitantes nominados para descubrir rivalidades, críticas y emociones.

Pero contrario a lo esperado, la cena de esta semana terminó con los siete habitantes abrazados, llorando y jurándose amistad eterna.

“Somos los siete magníficos”, dijeron.

Cuando la Jefa les pidió que mencionaran el nombre de uno de ellos que, desde su punto de vista, ya cumplió su ciclo dentro de La Casa, los siete sintieron la necesidad de unirse como si fueran personajes de George Orwell.

TE RECOMENDAMOS: La Casa de los Famosos: ¿Quién ganó el robo de salvación y enfrentará a Brianda Deyanara?

Las respuestas de los habitantes a La Jefa

Uno a uno, se negaron a obedecer la orden de La Jefa de mencionar un nombre.



Empezó Yanet García: No puedo decir un nombre porque siento que cualquiera de nosotros, si llega a salir, ya es un ganador por haber estado tres semanas.

Memo Schutz: Yo sé que esto se trata de sobrevivencia pero para mí las formas son los más importante. ¡Perdón Jefa pero así lo pienso yo!, dijo mientras golpeaba la mesa con los nudillos.

Memo dijo entonces que quien ya cumplió su ciclo es él: “Extraño a mis hijos, si alguien tienen que salir, que sea yo. ¡Sé que me odian pero así soy yo y no voy a cambiar!”.

Flor Vigna fue más lejos y habló en tono ontológico sobre sí misma: “Yo creo que yo soy ganadora, yo ya perdí: me siento una perdedora porque me aislé, extraño mi casa, no puedo volver a mi país”, dijo la argentina.

Incluso Moisés Peñaloza se negó a dar un nombre y prefirió ofrecerse en sacrificio: “He dicho que soy muy competitivo pero también se perder y extraño mucho a mi familia”.

Luis Chaparro: “Yo no quiero quedar como un queda bien, tengo la misma mentalidad de todos ustedes de llegar hasta donde se pueda pero no quiero forzarme a estar en un lugar donde no estoy haciendo bien las cosas”

La Jefa entonces los mandó de vuelta a La Casa y entonces los siete magníficos se abrazaron.