Turbulence: La historia de lucha y éxito de la famosa drag queen antes y después de Burrita Burrona

Turbulence Queen no necesita pasarela para brillar, donde pisa se abre un escenario y hoy está de manteles largos.

Han pasado 14 años desde que una noche en Monterrey, casi por juego, se subió por primera vez a unos tacones y se dejó maquillar.

El camino no ha sido de lentejuela permanente. “Ha sido difícil, hay quien tiene el abrazo de su familia. Yo no, tuve que salir adelante sola, he tenido que luchar sin una red de apoyo, sin respaldo”, contó a TVyNovelas durante una charla previa al show que ofreció el pasado 11 de julio en el Teatro Silvia Pinal, donde se presentó con su espectáculo Cabareteando ando, el cual rinde homenaje al mundo del cabaret y a la vida nocturna.

“ANTES DE TURBULENCE, ESTABA BIEN FEA... LA VIDA, Y YO TAMBIÉN”

Con la risa que la caracteriza, Turbulence recordó su juventud como Erick Alejandro Martínez: “Era el típico chavito buscando oportunidades, una vida muy cansada, pero con muchas ganas de salir adelante. Estaba bien fea la vida... y yo también”.

Entonces llegaron las plataformas digitales y todo cambió. “Yo vengo de la vieja escuela, de ir a castings. No entendía que podías prender la cámara y crear magia.” Pero aprendió rápido y hoy sabe que “¡sí se puede!”, se puede salir adelante a pesar de la adversidad y el caos, y ese el mensaje que quiere compartir con sus miles de seguidores.

El origen de Turbulence Queen es tan caótico como su nombre: una mezcla de casualidad, necesidad y destino. Un concurso drag en Monterrey, una amiga que la maquilló, un premio en efectivo, y luego una oferta de trabajo en un antro. De ahí, nunca más se detuvo. Sólo la pandemia puso una breve pausa, pero incluso en ese momento participó en Toma mi dinerita, una plataforma que impulsó su popularidad.

¿Le costó trabajo convertirse en drag? “Para nada”, respondió sin dudar. “Siempre soñé con ser artista. El drag sólo fue el camino que no sabía que estaba hecho para mí.” Desde entonces, ha sido una fuerza creativa incansable, no sólo sobre el escenario, sino también detrás de cámaras.

“NO SOY LA MENTE MAESTRA, PERO SÍ ACOMODO EL CAOS”

Aunque Turbulence rehúye al título de ser la mente ingeniosa que esté detrás de Burrita Burrona y otros populares personajes, reconoce su rol como brújula creativa: “No quisiera ponerme el puesto de que soy la mente maestra, más bien trato de estar al pendiente de las cosas, de los videos... pero ellas, tanto Mamá Melanito, Loverrima y Burrita, siempre están aportando ideas”, señaló.

Ella y su equipo rebotan estas ideas como pelotas de fiesta, jugando hasta que nace una historia viral: “Todo es improvisación, te lo juro por mi madre. Jamás he escrito un guión. Recreamos lo que vive la gente, lo que les recuerda a una tía o a una vecina. Por eso conecta”, explicó.

La historia con Burrita Burrona es digna de una tragicomedia. “Nunca fuimos amigos, sólo nos conocíamos de vista, pero nos unió el mundo drag”. Luego el destino —y una crisis personal de Burrita— hizo la magia.

“Ella quería que mejorara mi Instagram, me editaba fotos, me echaba porras. Hasta que un día me dijo: ‘Hagamos algo juntas’”. Así nació una de las duplas más queridas del drag latino.

La química creativa no está exenta de turbulencias. Han discutido, sí, pero han aprendido a escucharse y sobre todo a respetarse. Catorce años después, Turbulence Queen no sólo celebra su permanencia en el medio, festeja haberlo hecho a su manera. Ha transformado el dolor en comedia, la carencia en arte y la improvisación en estrategia. Ha construido un mundo donde caben “las tías chismosas”, los quince años caóticos y la fantasía más absurda. Y como buena reina del cielo, aún no planea aterrizar.