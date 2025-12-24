Wendy Guevara quiso apoyar al creador de Burrita Burrona pero se equivoca de Momo y genera burlas

La decisión de Momo Guzmán de quitarse para siempre el disfraz de Burrita Burrona ha generado una polémica que lo ha tenido como tendencia durante dos días.

El creador de contenido anunció este domingo, después la función de teatro, que se despedía de su personaje aunque no reveló los motivos.

Eso desató una ola de especulaciones sobre una posible fractura entre Erick Alejandro Martínez (Turbulence) y Momo Guzmán (La Burrita Burrona).

Momo, ante la ola creciente de especulaciones, escribió en su historia de Instagram:

“Gracias por todos sus mensajes, sé que tienen muchas preguntas y sorbe todo teorías del porqué tomé esta decisión”.

Ante la viralidad (y la virulencia, en algunos casos) de las reacciones entres sus seguidores, Momo decidió publicar una petición en sus historias de Instagram.

“Solo les pido no cegarse ni tirar hate (mensajes de odio) hacia ninguna parte”, se lee en el posteo.

La equivocación de Wendy Guevara

Entre los comentarios en su cuenta de Instagram se puede leer a algunas celebridades, incluyendo a Wendy Guevara que se declaró fan de Burrita Burrona.

“Ay te amo”, escribió Wendy.

Y agregó lo que creyó era el nombre de usuario de Momo Guzmán: @momo.

Lamentablemente se equivocó: ese perfil pertenece a Momo, una de las integrantes del grupo de k pop Twice. La errata fue tomada por los usuarios con mayor gracias aún porque Momo es, desde hace un año, la protagonista de uno de los memes más usados en el mundo hispano del Kpop.

El mensaje de Wendy Instagram

Los usuarios de Instagram no perdonaron a Wendy y le recriminaron que aún siendo fan, no haya etiquetado bien a Momo Guzmán en su propio perfil.