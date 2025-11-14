Famoso beisbolista y su esposa comparten devastadora noticia: su bebé recién nacida murió

“No hay palabras para describir el dolor que sentimos”.

El famoso beisbolista de Los Dodgers de Los Ángeles, Alex Vesia, se perdió la Serie Mundial por un “asunto familiar profundamente personal”.

Alex y su esposa compartieron un desgarrador mensaje sobre el fallecimiento de su pequeña hija Sterling Sol Vesia.

“Nuestro angelito, te amamos por siempre y siempre estás con nosotros”, decía la publicación. “Nuestra hermosa hija se fue al cielo el domingo 26 de octubre. No hay palabras para describir el dolor que sentimos, pero la llevamos en nuestros corazones y atesoramos cada segundo que pasamos con ella”, escribió la pareja.

El lanzador, de 29 años, se perdió la Serie Mundial ante la terrible pérdida, sin embargo estuvo acompañado por sus compañeros.

“Gracias a Los Dodgers por su comprensión y apoyo durante este difícil momento. Nuestra familia del béisbol nos apoyó incondicionalmente y no podríamos haberlo superado sin ellos. Gracias a la afición de Los Dodgers, a la organización de los Blue Jays y a todos los fanáticos del béisbol por su cariño y apoyo. Hemos visto todos sus mensajes, comentarios y publicaciones. Nos han brindado un gran consuelo”, continuaba el mensaje.

“Por último, queremos agradecer a Cedars-Sinai y a todo el personal médico que atendió a Kayla y Sterling. Cada persona con la que nos encontramos fue realmente increíble”, indicaron.

Alex y Keyla se casaron en enero del 2024 y en abril pasado anunciaron que esperaban a su primer bebé. A través de un ultrasonido mostraron las primeras imágenes de su hija antes del nacimiento con la frase: “Bebé Vesia en camino, ¡estamos más que emocionados por este próximo capítulo!”.

Lamentablemente, la pequeña Sterling Sol falleció el 26 de octubre. Aunque dio a conocer la tristeza que embargaba a su familia, el pitcher Alex Vesia se reservó los detalles sobre las causas del fallecimiento de su bebé.