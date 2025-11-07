Suscríbete
Virales

Marianne Gonzaga estrena novio a 9 meses de haber agredido a Valentina Gilabert por un ataque de celos

La joven sorprendió a sus seguidores al mostrar un ramo de rosas.

November 07, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Marianne-Gonzaga.jpg

La creadora de contenido compartió un video presumiendo un ramo de rosas rojas.

TikTok

“Aunque a veces lo duden siempre llega alguien mejor”.

La tiktoker Marianne Gonzaga sorprendió al compartir un video en el que presume un ramo de flores y una actitud renovada, luego del escándalo que protagonizó al apuñalar a Valentina Gilabert en un ataque de celos.

Y es que tras ser detenida el pasado 5 de febrero en el exclusivo complejo de departamentos Park Pedregal, en la Ciudad de México, porque su expareja y padre de su hija habría comenzado a salir con Gilabert, tras cinco meses separados, se da una nueva oportunidad en el amor.

@mariannerc

aunque a veces lo duden siempre llega alguien mejor ❤️ #mariannegonzaga #mariannerc #cumpleaños

♬ sonido original - EMC music

A nueve meses de haber atacado con un cuchillo a la presunta novia de su ex y de permanecer en internamiento en el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes, ahora presume una nueva relación.

La publicación, acompañada de la frase “Aunque a veces lo duden siempre llega alguien mejor”, ha generado debate en redes sociales, donde seguidores y detractores discuten la nueva relación sentimental de la joven, cuya identidad aún no ha sido revelada.

El caso de Marianne y Valentina puso sobre la mesa la violencia entre jóvenes en el entorno digital.

Gilabert, modelo de 19 años, recibió entre trece y dieciséis puñaladas, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad en vías respiratorias, pulmones, manos, tórax y pecho, y la obligó a someterse a varias cirugías de emergencia.

No obstante, la aplicación de la legislación para adolescentes y un acuerdo reparatorio entre las partes permitieron que la influencer accediera a medidas alternativas, como la libertad asistida y el pago de una indemnización. Tras cinco meses de privación de libertad, recuperó la custodia de su hija Emma y retomó su actividad en redes sociales.

Desde su regreso al espacio digital, Marianne ha compartido su versión de los hechos, atribuyendo su conducta a supuestas “malas actitudes” de la víctima y a una presunta infidelidad entre su expareja y Valentina.

Marianne Gonzaga Valentina Gilabert
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
