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Teotihuacán

Conocida como la “Ciudad de los Dioses”, es una de las zonas arqueológicas más importantes de México, situada a 50 km de la capital. Fue una metrópoli vibrante entre los siglos I y VII d.C., famosa por su diseño urbano ortogonal, la Calzada de los Muertos y sus monumentales pirámides del Sol y la Luna.

Fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987.

Es reconocida por su pintura mural, cerámica y piezas de piedra, además de ser un centro multiétnico de comercio y culto.

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Viral
Tirador de Teotihuacán planeó el ataque al menos DOS MESES antes; estuvo 13 días en hotel cercano
También se reveló que tenía “problemas psicológicos” y que tenía literatura de otros atentados aunque actuó solo.
Abril 22, 2026
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Ericka Rodríguez