Teotihuacán Conocida como la “Ciudad de los Dioses”, es una de las zonas arqueológicas más importantes de México, situada a 50 km de la capital. Fue una metrópoli vibrante entre los siglos I y VII d.C., famosa por su diseño urbano ortogonal, la Calzada de los Muertos y sus monumentales pirámides del Sol y la Luna.



Fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987.



Es reconocida por su pintura mural, cerámica y piezas de piedra, además de ser un centro multiétnico de comercio y culto.