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Tristán le responde a Gala y termina EXHIBIENDO que Emiliano Aguilar cayó en el mismo centro de rehabilitación

El hijo de Yahir desveló que estuvo tres años en una clínica donde coincidió con el amigo de Gala.

Septiembre 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Gala asegura que a Emiliano le cae mal Tristán.

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“Vivió tres años conmigo en ‘Clínica Libre’ y yo lo he hablado públicamente. Y si querías que me acordara, créeme que me acuerdo todos los días”.

Tristán, el hijo de Yahir se lanzó contra Gala Montes luego de que éste mencionara que tras su paso de ‘La Casa De Los Famosos’ se desparecieron seis paquetes de jamón.

El joven defendió a su padre y al tiempo le envió un mensaje a la joven actriz: “Tú eres una niña pepenche (que vive a expensas de otra), maleducada y malcriada que no acepta que se droga. Y ese es el primer paso”.

Luego, agregó en un video: “A ti te sacaron porque traías una malilla (síndrome de abstinencia) tremenda, mi amor”, concluyó.

TE RECOMENDAMOS: Richie O’Farrill quiso defender a Gala Montes pero ella lo ningunea: “Sólo te conocen por tu brote sicótico”

Las palabras de Tristán hicieron estallar a Gala y fiel a su estilo, le respondió:

“Tú qué te tienes que meter, gü*y, si yo con tu jefe me llevo bien”, reclamó Montes. Después lanzó insultos contra Tristán y cuestionó incluso su apariencia: “Te ves horrible, gü*y. Neta. Parece que estás como muerto. O sea, no te ves hot, porque yo me veo cricosa hot”.

En medio de la transmisión en donde explotó contra el hijo de Yahir, Gala usó que el joven tenía una cuenta de ‘OnlyFans’. “Este pend*jo se anda prostituyendo en el ‘OnlyFans’, dejando que se la metan por e...”.

Y mientras rechazaba las insinuaciones sobre su aparente consumo de drogas, reiteró: “Nuevamente, no me meto cricos, si no, no tendría el dinero que tengo, muchachos”, afirmó. Después volvió a dirigirse a Tristán y cerró su ataque con una frase dirigida también a Yahir: “Lo siento, Yahir, pero you-- I gotta say what I gotta say” (Tú... tengo que decir lo que tengo que decir).

Finalmente, el intercambio terminó con más insultos contra Tristán: “Entonces, cállate gü*y, y clínica libre. Clínica libre”.

¿Qué le contestó Tristán a Gala Montes?

El joven músico fue certero con su respuesta: “Mija, yo nunca negué a ‘Clínica Libre’. Lourdes Barroso y su esposo, el doctor Rubio, me salvaron a mí y a tu amiguito Emiliano, la vida. Y él me cae muy bien. No me hagas enemistarme con nadie”.

Y así dejó sobre la mesa que el hijo de Pepe Aguilar también estuvo en ese centro de rehabilitación sin que nadie lo supiera antes.

“Vivió tres años conmigo en ‘Clínica Libre’ y yo lo he hablado públicamente. Y si querías que me acordara, créeme que me acuerdo todos los días”, añadió.

Luego, advirtió: “Tú no aguantaste dos días encerrada, yo estuve tres años. O sea, ubícate, mija”.

“Me encanta que cada que me quieren tirar se topan con pared porque yo hablo todo, gü*y. Yo hablo todo, estás enojada con la vida, mija”, le dijo después a Gala.

Y finalizó mencionando que sobre su conducta: “Es difícil, ya sé, es difícil que no le puedas dar la vuelta a alguien como a mí, porque pues yo siempre soy sincero. Es la diferencia entre tú y yo. Yo no oculto mi vida”.

Una de las declaraciones que también llamó la atención fue en la que Montes le hace saber a Tristán qué opina Emiliano del hijo de Yahir.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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NO TE VAYAS SIN LEER: Tristán, el hijo de Yahir, asegura que puede reconocer que Gala FUMA CRISTAL y no mar1hu4na como dice

“Yo me llevo super chido con tu jefe, a Emiliano le cag*s, que por cierto gü*y le pareces un pobre pinch* mec*”, además de recordarle que ella no ha recurrido a hacer material explicito, “Yo no tengo que andar vendiéndome... yo vivo de mi música”.

Gala Montes Emiliano Aguilar Tristán
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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