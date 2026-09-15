Gema compró INMUNIDAD por el 100% del presupuesto y Yahir casi explota, pero mejor contó huevos

"¡Nos dejaste sin comer c*lera!”, le dijo Karina Torres a Gema Garoa, luego de que compró inmunidad durante una semana por el 100% del presupuesto semanal para la comida de todos en La Casa de los Famosos México.

Ocurrió durante la gala del lunes 14 de agosto, en el que Mariana Ochoa ganó ser la última líder de la temporada. Pero como la inmunidad ya no es inherente al liderazgo semanal, entró a una subasta entre varios habitantes: Mariana, Gema, Ernesto, Ese y Ernesto.

Gema Garoa y Ernesto Laguardia pujaron varias veces, hasta que Gema ofreció el 100% del presupuesto semanal con tal de ganar la inmunidad.

“La ambición está bien cabrona, me cae”, dijo Cynthia Klitbo, a lo que Ese Pérez comenzó a gritar: “El que se enoja pierde, no se van a quedar sin comer toda la vida”.

#Gema compra su inmunidad por el 100% del presupuesto semanal



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“No vamos a discutir. En buena onda Pérez, respeta”, dijo Yahir tratando de controlar el ambiente que ya comenzaba a calentarse. “Si te dice (Cynthia) que no hagas carrilla, respeta”.

“Todos levantaron la mano”, dijo Gema, quien defendió su postura: “Yo llevo tres seguidas, no me iba a dejar”.

Así fue la reacción de #Yahir a la SUBASTA del 100% del PRESUPUESTO



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Ese Pérez insistió: “Es un juego. Cada quien tiene sus números. No pasa nada, no nos vamos a morir”. “Es un juego y yo estaba dispuesta a todo. Yo puedo no cenar. Yo estoy jugando”, insistió Gema Garoa.

“No tienes por qué sentirte mal”, dijo Karina Torres, quien insistió que ella hubiera subastado máximo el 50% del presupuesto.