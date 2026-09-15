Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Gema compró INMUNIDAD por el 100% del presupuesto y Yahir casi explota, pero mejor contó huevos

Los habitantes de La Casa de los Famosos México tendrán que racionar la comida que les queda.

Septiembre 14, 2026 • 
MrPepe Rivero
gemagaroa-.jpg

Gema Garoa compró inmunidad por el 100% del presupuesto.

ViX

"¡Nos dejaste sin comer c*lera!”, le dijo Karina Torres a Gema Garoa, luego de que compró inmunidad durante una semana por el 100% del presupuesto semanal para la comida de todos en La Casa de los Famosos México.

Ocurrió durante la gala del lunes 14 de agosto, en el que Mariana Ochoa ganó ser la última líder de la temporada. Pero como la inmunidad ya no es inherente al liderazgo semanal, entró a una subasta entre varios habitantes: Mariana, Gema, Ernesto, Ese y Ernesto.

Gema Garoa y Ernesto Laguardia pujaron varias veces, hasta que Gema ofreció el 100% del presupuesto semanal con tal de ganar la inmunidad.

“La ambición está bien cabrona, me cae”, dijo Cynthia Klitbo, a lo que Ese Pérez comenzó a gritar: “El que se enoja pierde, no se van a quedar sin comer toda la vida”.

“No vamos a discutir. En buena onda Pérez, respeta”, dijo Yahir tratando de controlar el ambiente que ya comenzaba a calentarse. “Si te dice (Cynthia) que no hagas carrilla, respeta”.

“Todos levantaron la mano”, dijo Gema, quien defendió su postura: “Yo llevo tres seguidas, no me iba a dejar”.

Ese Pérez insistió: “Es un juego. Cada quien tiene sus números. No pasa nada, no nos vamos a morir”. “Es un juego y yo estaba dispuesta a todo. Yo puedo no cenar. Yo estoy jugando”, insistió Gema Garoa.

“No tienes por qué sentirte mal”, dijo Karina Torres, quien insistió que ella hubiera subastado máximo el 50% del presupuesto.

Gema Garoa La Casa de los Famosos México No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Gema-Karina.jpg
Famosos
Karina y Gema le cumplen a sus seguidores y SE BAÑAN JUNTAS en LCDLF mientras todos las espían
Septiembre 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gabriela-Alcala.jpg
Famosos
Ex de Óscar Mario Beteta denuncia a días de su muerte: “Me enseñó los horrores del matrimonio. ME PATEÓ”
Septiembre 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
pablodominguez.jpg
Famosos
Pablo Domínguez, fundador de La Quinta Estación, revela los motivos de su distanciamiento de Natalia Jiménez
Septiembre 14, 2026
 · 
Grisel Vaca
jorgemedina-josicuen.jpg
Famosos
¡Imparables! Jorge Medina y Josi Cuén celebran el fenómeno de “Juntos” con residencia en el Auditorio Nacional
Septiembre 14, 2026
 · 
Nayib Canaán
Lady-Gaga.jpg
Hollywood
Lady Gaga se convirtió en mamá de su primer bebé; OCULTÓ su embarazo los nueve meses
Sorprenden las imágenes de la cantante, pues nadie sabía que había dado a luz.
Septiembre 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Joanna-Wietrzyk.jpg
Viral
Atleta sufre EL PEOR ACCIDENTE de su vida y gana… aunque deja rastros de materia fecal
La joven australiana no abandonó la carrera, dejando una ola de críticas, pues también perjudicó a sus compañeros.
Septiembre 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
juanosorio---.jpg
Telenovelas
Juan Osorio celebra 40 años como productor de 38 telenovelas en la recta final de “Guardián de mi vida”
Con apenas 13 años ya sabía que quería estar detrás de las cámaras; hoy, celebra 40 años como productor y nos cuenta cómo vive esta etapa de éxito en la recta final de Guardián de mi vida, además de la dicha personal que atraviesa con su esposa Eva Daniela.
Septiembre 14, 2026
 · 
Edson Vázquez
aldo de nigris (2).jpg
Famosos
Una fan se metió a la casa de Aldo de Nigris y le hizo una escena de celos: “Ya era una cincuentona”
Su mamá y su abuela contaron la anécdota
Septiembre 14, 2026
 · 
Alejandro Flores