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Edwin Luna y Kimberly Flores “PAUSAN” SU MATRIMONIO tras 9 años juntos: “No buscamos culpables”

Una crisis de pareja orilló al cantante y a su pareja a hacer una pausa en su relación.

Septiembre 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Edwin-Luna.jpg

Edwin Luna y Kimberly Flores se separan.

Instagram

“Cualquier versión ajena a nosotros sea tomada con prudencia y que nos permitan atravesar este proceso en privado”.

El vocalista de ‘La Trakalosa de Monterrey’, Edwin Luna, dio a conocer a través de un comunicado que él y su esposa, Kimberly Flores, harán “una pausa” en su matrimonio tras 9 años juntos.

El intérprete aclaró que “antes de que cualquier información sobre nuestra vida llegue por otras voces, queremos que esto se conozca directamente por nosotros”.

Edwin explicó que la “pausa” en su vínculo con la modelo y empresaria guatemalteca no significa que “dejemos de estar presentes el uno para el otro”, pues aseguro que siguen “unidos por el cariño, la amistad, el respeto y, sobre todo, por el amor a nuestros hijos y a nuestra familia”.

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Al tiempo, destacó que esta separación no es “definitiva”, sino que ambos quieren darse la oportunidad de “volver a mirarnos como al principio, como dos personas que se quieren, que están intentando entenderse y descubrir, con calma y su presiones, si pueden volver a elegirse”.

El intérprete de ‘Fíjate que sí’ expresó que no buscan “culpables” ni hacen “señalamientos”. Ademas, agregó que ambos procuran tomar las “mejores decisiones” para que sus hijos “sean lo menos afectados posible”.

Finalmente, Edwin hizo un llamado a sus seguidores y a la prensa para que “cualquier versión ajena a nosotros sea tomada con prudencia y que nos permitan atravesar este proceso en privado”.

La familia de Edwin Luna y Kimberly Flores está conformada por cinco hijos: Gianna, de 8 años, hija de ambos; Elián y Damián, hijos de Flores; y Miguel Alexander y Dasha, hijos de Luna.

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Llama a atención la separación de la pareja, pues tan sólo hace tres días, Edwin celebraba junto Kimberly su cumpleaños 39 y lucían muy enamorados.

Kimberly Flores Edwin Luna separación
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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