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Aislinn y Mauricio, crecen rumores de que RETOMARON SU RELACIÓN a seis años de su divorcio

Abrazados, sonrientes y tocándose la pierna es cómo se les ha visto últimamente a los actores.

Septiembre 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Mauricio-Aislinn.jpg

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez estarían retomando su relación amorosa a 6 años de su divorcio.

Instagram

“¿A poco me agarraba la pierna?”.

Primero y bajo pretexto de la película que protagonizaron, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no se despegaban. Sin embargo, la promoción de la cinta se terminó y llegaron las vacaciones en familia, en donde recrearon una imagen a lado de su hija.

Ahora sin más pretextos, la pareja sigue y a su alrededor crecen los rumores de que retomaron su relación a seis años de su divorcio.

Aislinn y Mauricio llegaron a Las Vegas para la presentación del cantante Carín León en ‘The Sphere’.

TE RECOMENDAMOS: Aislinn Derbez reveló cómo fue el doloroso momento en el que Mauricio Ochmann le pidió el divorcio

La pareja no se percató que mientras iban abrazados y caminando alguien los iba grabando. Luego, al llegar a sus asientos en las primeras filas del recinto, fans los reconocieron y les pidieron fotos. Pero de forma intempestiva, un seguidor ya los filmaba y Ochmann tenía una de sus manos en las piernas de la hija de Eugenio Derbez, misma que quitó de inmediato.

Los espectadores en la misma zona indicaron que la expareja conversó en todo momento y no dudaron en mostrar su afecto a lo largo del recital.

@carlosalbertooficial7

👀 ¡Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann levantan sospechas! La expareja fue captada muy cariñosa durante un concierto de Carín León. 🥰👀❤️‍🔥🌵🤠

♬ sonido original - Marlene G🤍

¿Qué dijo Mauricio Ochmann sobre su posible reencuentro amoroso con Aislinn Derbez?

A su arribo a la ciudad de México, el actor fue cuestionado sobre el tema y a toda costa evitó confirmar una reconciliación. Primero, esquivó diciendo que la pasaron “padrísimo” en el concierto de Carín León.

Luego manifestó: “Lo que pasa en Las Vegas ¿dónde se queda? ¿Dónde se queda?”. Ante la pregunta, él mismo contestó: “En Las Vegas”.

La actriz también fue abordada por la prensa y se mostró sorprendida ante los señalamientos de que Mauricio la tocaba. “¿A poco me agarraba la pierna?”, cuestionó.

Cuando le preguntaron directamente si estos encuentros representan un reencuentro entre ambos, Aislinn decidió seguir la misma estrategia que Mauricio y evitar cualquier confirmación.

“Acuérdense, Vegas, Vegas, Eso es eso pasó en Las Vegas. Cuídense. Bye. Cuídense, bye. Bye. Gracias”, dijo mientras se despedía de los medios.

NO TE VAYAS SIN LEER: Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, una ‘escapada’ los delata... ¿hay reconciliación después del divorcio?

@saleelsoltv

¡Así captaron a #AislinnDerbez y #MauricioOchmann a su llegada de Las Vegas! 🔥🕺🏻💃🏻❤️ ¿Será que se den una oportunidad más en el amor? ☀️📲📺 #SaleElSol #SESAlMomento

♬ sonido original - Sale el Sol TV
@anaochoa114

@AislinnDerbez y @Mauricio Ochmann en las Vegas viendo concierto de Carin Leon ! Es la confirmación que necesitábamos ❤️‍🩹🥹#aislinnderbez #mauricioochmann #expareja #sphere #carinleon

♬ Desde Que Te Tengo - Carín León

Diversos medios y usuarios están confirmado que la pareja volvió, aunque le gusta el halo de misterio que existe alrededor de su probable vuelta.

Mauricio Ochamnn Aislinn Derbez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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