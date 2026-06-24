Sismo en Venezuela: Surgen primeros videos del terremoto de 7.1 en Caracas

La magnitud del sismo que impactó a Venezuela generó incluso una alerta de tsunami.

Y los primeros videos publicados por usuarios de redes sociales revelan que varios edificios se derrumbaron.

En el municipio Libertador, en Caracas, uno de estos videos muestra la tragedia que se vive en la parroquia de San Bernardino.

“Un edificio colapsó completamente, hay muchos heridos adentro”, se escucha en el video mientras se muestran efectivamente los escombros.

Las videos del sismo en Venezuela

El servicio geológico de Estados Unidos registró que fueron dos y no uno los sismos casi consecutivos en Venezuela: el primero de 7.1 y el segundo de 7.5.

🇻🇪 | M7,1 | URGENTE: En la parroquia San Bernardino, en la capital venezolana, se reporta colapso de varios edificios tras terremoto. pic.twitter.com/vAkEbukVzs — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2026

Otro de los videos que circulan en redes sociales muestra imágentes presuntamente del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde se ve una polvareda generada por plafones y vidrios rotos.

#AHORA | Daños en el Aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela. pic.twitter.com/qPKAu0M97J — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) June 24, 2026

La política y activista María Corina Machado lanzó un mensaje al pueblo venezolano para mostrar su solidaridad.

“Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia”

Las voces de quienes grabaron los videos y los publicaron en redes sociales dan cuenta de la magnitud de la tragedia que vive Venezuela:

“Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios, todavía está temblando”.

La mayoría de los edificios muestran daños en Caracas.

🇻🇪 | 7,1 | URGENTE: EDIFICIOS COLAPSADOS EN CARACAS, VENEZUELA, TRAS TERREMOTO. pic.twitter.com/JGM5S9A7Z1 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2026

"¡Qué locura es esta, se cayeron varios edificios”, se escucha y muestra en otro de los videos.

El portal de noticia N+ informó que el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras el terremoto.

“Las islas situadas frente a la costa de Venezuela —Aruba, Curazao y Bonaire— también podrían verse afectadas por olas peligrosas”, informó la agencia.