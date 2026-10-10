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Hijo Fishman sale de la cárcel tras muerte del réferi al que le aplicó una llave; aparece con la máscara rota

El abogado de la promotora El Patrón dio a conocer las condiciones que se lograron para la libertad del Hijo de Fishman

Octubre 09, 2026 • 
Alejandro Flores
hijo de fishman.jpg

El hijo de Fishman

Instagram El Patrón y El hijo de Fishman

El hijo Fishman logró su libertad con la ayuda del equipo legal de la empresa El Patrón, la promotora de lucha libre que lo contrató para la pelea en la que sucedió la tragedia que lo llevó a la cárcel durante un par de días.

El luchador no ha hecho declaraciones pero apareció en un video junto con el abogado que lo ayudó y un representante de El Patrón. A pesar de que evidentemente su identidad fue revelada al entrar a prisión y que se hizo pública la foto con la que fue registrado su ingreso, El Hijo de Fishman apareció en el video con máscara.
Se trata, todo indica de la misma máscara que uso en la función que desencadenó este episodio en el que terminó ante el Ministerio Público acusado de homicidio culposo.
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¿Cómo sucedió la muerte del réferi el Búho?

El pancracista fue estelar de la función del martes en el Deportivo 11 de julio, en Hidalgo. Videos de la pelea muestran que El Hijo de Fishman, como parte de su rutina dentro de la pelea, se confronta con el réferi llamado Gerardo Germán Pineda alias el Búho.

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Al aplicarle una llave de vuelo, el Búho cae al suelo severamente lastimado y aunque se mueve durante unos segundos, luego ya no reacciona. Finalmente fue declarado muerto, lo que provocó la detención del luchador.

¿Por qué salió libre el Hijo Fishman?

Ahora el luchador aparece ya libre: el abogado explicó que se consiguió llegar a un acuerdo con la familia del réferi.

“A través de las gestiones del despacho se logró un acuerdo reparatorio en el cual el señor Fishman ya está en libertada través de este acuerdo por estos lamentables sucesos”.

El abogado reconoció que la familia del Búho tuvo una buena disposición para solucionar el problema legal a pesar de la tragedia que significó para sus integrantes.

“No hubo una situación de ir más allá en este proceso por lo que se da por concluido”

luchador
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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