Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Sheyla nos comparte la historia de su divorcio y una cirugía que la marcó: “Yo no me rompo tan fácil”

Momentos que le cambiaron la vida y marcaron a la cantante, en exclusiva.

Julio 03, 2026 • 
Nayib Canaán
sheyla--.jpg

Sheyla

TVyNovelas

Convertir las heridas en aprendizaje no es tarea sencilla. Sin embargo, para Sheyla, el dolor ha sido un maestro constante tanto en el terreno sentimental como en el personal. Hoy, mientras participa en una serie de conciertos dedicados al desamor junto a otras intérpretes, la cantante comparte cómo logró reconstruirse después de algunas de las etapas más difíciles de su vida.

Con el característico sentido del humor que la distingue, la intérprete asegura que ha aprendido a enfrentar las adversidades sin perder la sonrisa.

“Yo siempre trato de ponerle a la vida algo de picantito, de humor, porque a veces la vida da fregadazos que no entiendes. Trato de mantenerme siempre positiva y quiero que mi público sepa que tiene una artista mexicana que da todo y más en el escenario. Yo no me rompo tan fácil”, contó a TVyNovelas.

Te puede interesar:
casa-famosos-4.jpg
Famosos
Galilea Montijo da importante aviso sobre la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026
Junio 29, 2026
 · 
MrPepe Rivero
gabriel-soto-sinclair-.jpg
Famosos
Gabriel Soto y su amor secreto con Ana Carla Sinclair: La cantante habla de su relación de año y medio
Junio 29, 2026
 · 
Nayib Canaán
Octavio-Ocana.jpg
Famosos
Madre y hermana de Octavio Ocaña acusan al papá de ROBARSE la fortuna del actor de ‘Vecinos’
Junio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Oriol-Lopez.jpg
Famosos
Hallan sin vida a exparticipante de ‘La Voz’ EN EL BAÑO de su casa; su mamá encontró su cuerpo
Junio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alex bisogno (2).jpg
Famosos
Alguien quiso vender las casas que Daniel Bisogno le dejó a su hija y Alex B revela el nombre
Junio 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
daniela parra diego hopster pablo.jpg
Famosos
Daniela Parra en MasterChef: Pablo le dice que no la ama y luego su novio la visita para reclamarle
Junio 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
papa de lidia avila.jpg
Famosos
Lidia Ávila está de luto por la muerte de su padre; lo llama “mi héroe” y comparte fotos históricas con él
Junio 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
antonia andrade sergio andrade.jpg
Famosos
Hija de Sergio Andrade ya obtuvo respuesta de México a su petición de juzgar a su padre
Junio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores

Aunque hoy habla del tema con serenidad, reconoce que superar el fracaso de su matrimonio fue uno de los procesos más complejos de su vida.

“Cuando me separé fui a terapia porque no era fácil. Ya era una relación en la que sí me había casado. En otras ocasiones había regresado anillos de compromiso, pero esta vez era diferente”, recordó.

La cantante reveló que uno de los ejercicios más peculiares que le recomendó su terapeuta consistió en darle un espacio específico al duelo.

“El doctor me decía: ‘Vas a escoger un horario en el cual puedas llorar. Agarra tus fotos de la boda, el video, pon tu música favorita y ahí empiezas a llorar’”, relató. En aquel momento, Sheyla formaba parte del elenco de la telenovela Al diablo con los guapos, una situación que terminó ayudándola más de lo que imaginaba.

“Yo tenía muchísimo trabajo y me acababa de divorciar. Le pedí a Angelli Nesma que me sacara de la novela porque yo quería tirarme al drama, quería vivir mi divorcio”, confesó. La productora tomó una decisión distinta: mantenerla ocupada.

“Ella me llenó de trabajo. Yo llegaba corriendo a mi casa a las 11 de la noche, que era el horario que había puesto para llorar. Me decía a mí misma: ‘A las 11:01 ya no puedes llorar’. Llegó un momento en que dejé de llorar y, gracias a Dios, superé a esa persona”, compartió. Hoy, precisamente las canciones que hablan de corazones rotos cobran un significado especial para la artista. Cada interpretación conecta con experiencias que alguna vez vivió en carne propia, aunque ahora desde una perspectiva más madura y fortalecida.

Sheyla le cambia la letra al Himno Nacional

Pero si algo ha marcado profundamente su historia personal es una experiencia que ocurrió después de una importante cirugía para retirar el excedente de piel derivado de su transformación física.

Hace algunos años, Sheyla fue intervenida por el cirujano plástico Alejandro Andrade Cabanillas. Tras el procedimiento, ocurrió algo que jamás imaginó. “Todo mundo pone números distintos, pero realmente fueron 7.5 kilos de piel los que se donaron. Yo todavía estaba saliendo de la anestesia cuando el doctor me preguntó si quería donar la piel”, recordó.

La intérprete confesó que desconocía que ese tejido pudiera ser aprovechado con fines médicos.

“Yo pensaba que era un desecho que simplemente se tiraba, pero me explicó que podía servir para pacientes con quemaduras y personas con pie diabético. Entonces se distribuyó mi piel”, explicó.

Tiempo después vivió un momento que la conmovió profundamente. Mientras acompañaba a su padre en un hospital, una mujer se acercó para presentarle a su hija. “Me dijo: ‘¿Sabes que mi niña recibió de tu piel?’. Yo me puse chinita porque nunca había conocido a alguien que hubiera recibido parte de esa donación. La veía hermosa y me emocioné muchísimo”, relató.

Para Sheyla, el verdadero mérito corresponde al médico que impulsó la iniciativa. “Quien hizo posible todo y tuvo esa visión fue Alejandro. Él me preguntó si quería donarla para ayudar a otras personas y, por supuesto, acepté”, dijo.

Sheyla
Nayib Canaán
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Ramiro-Cavazos.jpg
Famosos
Muere leyenda de la música norteña, don Ramiro Cavazos, a los 99 años
Julio 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
MASTERCHEF CAMINLA ESEN ALVA.jpg
Famosos
Cocinera de MasterChef sufre por abandono de su novio; él anda feliz en los partidos de México
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
enresto laguardia casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Una medalla revelaría la identidad del primer participante de La Casa de los Famosos
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
taylor siwft y travis kelce.jpg
Famosos
¿Taylor Swift ya se casó? Así habría sido su boda secreta con Travis Kelce
Julio 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
ana brenda contreras.jpg
Famosos
Ana Brenda Contreras relata su experiencia en los festejos por los triunfos de México: No llevaría a mi hija
La actriz hizo un señalamiento contra ciertas actitudes que se han visto durante las celebraciones en el Ángel de la Independencia
Julio 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
wendy guevara hermana yessi accidente.jpg
Famosos
Hermana de Wendy Guevara choca y se rompe la clavícula pero no la pueden operar
La influencer y conductora de La Casa de los Famosos reveló el estado de salud de Yesenia Guevara
Julio 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
liam gallagher jose ramon peso pluma.jpg
Famosos
Liam Gallagher pelea con José Ramón Fernández y Peso Pluma por el Inglaterra - México
El cantante inglés insiste en que México será derrotado por su selección
Julio 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
memes mexico inglaterra.jpg
Famosos
México contra Inglaterra también se juega con memes... y México va ganando
El quinto partido de México enfrenta a Carmen Salinas contra la Reina Isabel, a Mick Jagger contra Alex Lora, a Ximena Sariñana contra Ozzy Osbourne
Julio 02, 2026
 · 
Alejandro Flores