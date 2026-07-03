Sheyla nos comparte la historia de su divorcio y una cirugía que la marcó: “Yo no me rompo tan fácil”

Convertir las heridas en aprendizaje no es tarea sencilla. Sin embargo, para Sheyla, el dolor ha sido un maestro constante tanto en el terreno sentimental como en el personal. Hoy, mientras participa en una serie de conciertos dedicados al desamor junto a otras intérpretes, la cantante comparte cómo logró reconstruirse después de algunas de las etapas más difíciles de su vida.

Con el característico sentido del humor que la distingue, la intérprete asegura que ha aprendido a enfrentar las adversidades sin perder la sonrisa.

“Yo siempre trato de ponerle a la vida algo de picantito, de humor, porque a veces la vida da fregadazos que no entiendes. Trato de mantenerme siempre positiva y quiero que mi público sepa que tiene una artista mexicana que da todo y más en el escenario. Yo no me rompo tan fácil”, contó a TVyNovelas.

Aunque hoy habla del tema con serenidad, reconoce que superar el fracaso de su matrimonio fue uno de los procesos más complejos de su vida.

“Cuando me separé fui a terapia porque no era fácil. Ya era una relación en la que sí me había casado. En otras ocasiones había regresado anillos de compromiso, pero esta vez era diferente”, recordó.

La cantante reveló que uno de los ejercicios más peculiares que le recomendó su terapeuta consistió en darle un espacio específico al duelo.

“El doctor me decía: ‘Vas a escoger un horario en el cual puedas llorar. Agarra tus fotos de la boda, el video, pon tu música favorita y ahí empiezas a llorar’”, relató. En aquel momento, Sheyla formaba parte del elenco de la telenovela Al diablo con los guapos, una situación que terminó ayudándola más de lo que imaginaba.

“Yo tenía muchísimo trabajo y me acababa de divorciar. Le pedí a Angelli Nesma que me sacara de la novela porque yo quería tirarme al drama, quería vivir mi divorcio”, confesó. La productora tomó una decisión distinta: mantenerla ocupada.

“Ella me llenó de trabajo. Yo llegaba corriendo a mi casa a las 11 de la noche, que era el horario que había puesto para llorar. Me decía a mí misma: ‘A las 11:01 ya no puedes llorar’. Llegó un momento en que dejé de llorar y, gracias a Dios, superé a esa persona”, compartió. Hoy, precisamente las canciones que hablan de corazones rotos cobran un significado especial para la artista. Cada interpretación conecta con experiencias que alguna vez vivió en carne propia, aunque ahora desde una perspectiva más madura y fortalecida.

Pero si algo ha marcado profundamente su historia personal es una experiencia que ocurrió después de una importante cirugía para retirar el excedente de piel derivado de su transformación física.

Hace algunos años, Sheyla fue intervenida por el cirujano plástico Alejandro Andrade Cabanillas. Tras el procedimiento, ocurrió algo que jamás imaginó. “Todo mundo pone números distintos, pero realmente fueron 7.5 kilos de piel los que se donaron. Yo todavía estaba saliendo de la anestesia cuando el doctor me preguntó si quería donar la piel”, recordó.

La intérprete confesó que desconocía que ese tejido pudiera ser aprovechado con fines médicos.

“Yo pensaba que era un desecho que simplemente se tiraba, pero me explicó que podía servir para pacientes con quemaduras y personas con pie diabético. Entonces se distribuyó mi piel”, explicó.

Tiempo después vivió un momento que la conmovió profundamente. Mientras acompañaba a su padre en un hospital, una mujer se acercó para presentarle a su hija. “Me dijo: ‘¿Sabes que mi niña recibió de tu piel?’. Yo me puse chinita porque nunca había conocido a alguien que hubiera recibido parte de esa donación. La veía hermosa y me emocioné muchísimo”, relató.

Para Sheyla, el verdadero mérito corresponde al médico que impulsó la iniciativa. “Quien hizo posible todo y tuvo esa visión fue Alejandro. Él me preguntó si quería donarla para ayudar a otras personas y, por supuesto, acepté”, dijo.

