Ulises de la Torre está soltero pero no descarta reconciliación con la mamá de su hijo: “Todavía le tengo mucho cariño”

Tras su salida de Expreso de la mañana, Ulises de la Torre está enfocado de lleno en su negocio de tacos de picaña y ya planea su regreso a las telenovelas.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, el actor también se sincera sobre la paternidad tras la separación de la madre de su hijo, revela que aún le guarda cariño y confiesa que, por ahora, “no hay ojos, mente ni tiempo” para un nuevo amor.

¿Cómo estás?

Bien, ya listo para continuar con mi carrera actoral después de haber estado mucho tiempo en Televisa Chapultepec. Agradecido de haber estado al aire tres horas en vivo, agradecido con Esteban Arce y con toda la producción de Expreso de la mañana, con N+, que me dio la oportunidad, pero ya estoy retomando las riendas en Televisa San Ángel.

¿Cómo te ha ido en tu emprendimiento?

Gracias a Dios, va cabalgando muy bien, están aumentando las ventas. Precisamente lo que me impulsó a emprender mi negocio es el tiempo que tenía tras acabar mi contrato con Expreso de la mañana, y ahora que el negocio ya está corriendo bien, voy a retomar la actuación.

¿Cómo surgió la idea de vender tacos de picaña?

Es una inquietud que tenía desde hace ya varios años, desde la pandemia, porque ahí surgió la fórmula y ahora ya lo estoy materializando. Aunque sea muy trillado, pienso que “no hay que poner todos los huevos en una misma canasta”, y debes hacer lo que te guste; creo que eso es importante para tener tranquilidad financiera.

¿Le sabías al giro?

Sí, es barbacoa de picaña, y hay tacos, tortas y todo; ya extendimos el menú. Me encanta la parrilla y atender a la gente. En reuniones y fiestas yo les decía: “Yo llevo la barbacoa de picaña”, y les encantaba. Entonces, aunque hay muchas taquerías en la CDMX, esta fórmula novedosa de barbacoa de picaña de res la disfrutan mucho.

Por otro lado, ¿cómo vives la paternidad?

Estoy agradecido con Dios porque me dio la oportunidad de ser papá y me siento bendecido por tener un niño sano, con grandes aptitudes. Estoy agradecido también con su mamá, que lo ha apoyado incondicionalmente; siempre he dicho que Enrique no pudo haber tenido mejor mamá. Y yo estoy entregado al cien, tratando de ser un padre presente, de estar siempre en sus eventos, en sus dinámicas de la escuela y en sus actividades como el futbol.

¿La separación de la mamá de tu hijo no influyó en tu cercanía con él?

Sí, a lo mejor un poco, porque no estoy con mi niño como me gustaría, pero también creo que la decisión (de nuestra separación) ha sido positiva para él porque ha estado más tranquilo, en paz y más enfocado. Afortunadamente, la mamá de mi hijo ha sido una gran persona, hay mucha energía, disposición. Yo la quiero muchísimo, sobre todo por cómo ha manejado la situación; el apoyo que le ha dado a mi hijo es invaluable.

Al final concluyeron su relación en buenos términos…

Sí, pero cuando uno tiene un hijo, no es que se cierre un ciclo; obviamente cambia la forma, y en ese proceso estamos tratando de tener una comunicación sana, una convivencia cordial por el bien de nosotros y de nuestro hijo.

¿Y sigues soltero? ¿Estás listo para darte una nueva oportunidad en el amor?

Yo estoy megaultra y lo que le sigue de soltero. Me estoy enfocando en mi carrera profesional, en el emprendimiento que tengo, y no tengo ahorita ojos, mente ni tiempo para un acercamiento amoroso con alguien. Y la verdad, soy honesto, todavía le tengo mucho cariño a la mamá de mi hijo.

¿Cabe la posibilidad de una segunda oportunidad?

No estoy cerrado, pero vamos a ver qué pasa. Dejaremos que las cosas fluyan con el tiempo. Si hubo un error, ya ofrecí disculpas; si hay algo que hay que corregir, se corrige, y vamos a esperar. Lo importante es el aprendizaje.