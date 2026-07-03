Violeta Isfel asegura que LA CONFUNDEN mucho con Emma Stone: “Como dos gotas de agua”

“Sí. Emma Stone… nos confunden mucho. Lo que amo de Emma es que puede hacer un camaleón impresionante”.

La actriz Violeta Isfel aseveró que en más de una ocasión le han dicho que se parece a la estrella de Hollywood, Emma Stone, quien ha protagonizado cintas como ‘La La Land’ y ‘Cruella’.

La anécdota surgió en una charla para ‘La casa de Mara’, conducido por la periodista Mara Patricia Castañeda.

A través de redes sociales circula el clip en el que la comunicadora si le comenta a Isfel que encuentra un parecido físico entre ambas actrices, por lo que Violeta respondió:

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“Sí. Emma Stone… nos confunden mucho. Lo que amo de Emma es que puede hacer un camaleón impresionante”.

La antagonista de ‘Atrévete a soñar’ no dejó de expresar su admiración por Stone y habló de su interpretación en ‘Poor Things’ (‘Extrañas criaturas’). En especial, destacó la escena de desnudo que realizó y elogió su trabajo al asegurar que, en general, su trabajo como actriz le parece “brutal”.

Luego, durante la conversación, el tema volvió a surgir y la actriz añadió:

“Algunos me dicen que le doy un aire, y yo: ‘¿Será?’. Nos parecemos un poquito”.

Sin embargo, algunos usuarios criticaron las declaraciones de la actriz.

“Sí, de hecho Emma Stone declaró hace poco que la confunden mucho con Violeta”, “Puedo entender que piense que se parecen, pero decir ‘nos confunden mucho’, como si a Emma la pararan para preguntarle si es Violeta”, “Ahora sí se la voló”, “Como dos gotas de agua”, “Idéntica”, fueron algunos de los comentarios.

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Otros salieron en defensa de Violeta Isfel y señalaron que, aunque no consideran que sean idénticas, sí creen que la actriz mexicana tiene cierto parecido con Emma Stone.