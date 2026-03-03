¡Como en la Ibero! Ahora SE DESPLOMA templete en foto de graduación de la Universidad Veracruzana

Hace apenas unos días, un grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana cayó de unas gradas mientras se tomaban la foto de graduación en el plantel Santa Fe. En el video que se hizo viral se observa cómo aproximadamente 100 personas que participaban en la toma de la fotografía de generación caen unos sobre otros.

Las gradas prefabricadas se vencieron en la explanada de la Universidad Iberoamericana en Santa Fe, por lo que equipos de emergencia llegaron para atender a los lesionados.

Primeros reportes aseguraban que hubo 23 alumnos lesionados, seis de ellos tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica. La Universidad después confirmó que fueron atendidos 33 personas.

16 internados en la Policlínica tras caída de grada de fotografía de generación en facultad de Derecho #Xalapa #Veracruz #UVhttps://t.co/YhuoBtVPYn pic.twitter.com/PrsRWXcMaO — Foro Coatza (@ForoCoatza) March 2, 2026

Ahora, un incidente similar ocurrió en Xalapa, en la Universidad Veracruzana (UV). Ahí se reportó el colapso de la estructura utilizada para la toma de imágenes de los egresados de la Facultad de Derecho.

En clips que se volvieron tendencia se aprecia cómo la estructura metálica no soportó el peso de los estudiantes provocando que se viniera abajo.

Ante el terrible accidente, paramédicos, bomberos y Protección Civil acudieron al lugar y pudieron contabilizar 25 estudiantes lesionados.

A través de un comunicado, la Universidad Veracruzana lamentó los hechos y confirmó que 18 jóvenes resultaron con lesiones, aunque trascendió que se encuentran estables. Al tiempo, el rector de la institución señaló que 16 estudiantes están internados en la Policlínica Óptima Xalapa.

😰 #VIDEO Desde otro ángulo, tras el colapso de tarima durante toma de fotografía de graduación de estudiantes de la Facultad de Derecho en #Xalapa. La Universidad Veracruzana confirmó la atención a 18 alumnos lesionados. #OlivaNoticias #Multimedios pic.twitter.com/ZKKspnflV9 — Oliva Noticias (@OlivaNoticiasX) March 2, 2026

“De manera prioritaria se activaron los protocolos de emergencia y seguridad, Paramédicos y servicios de protección civil brindaron atención oportuna a la comunidad afectada, coordinado su traslado a las instituciones de salud pertinentes para su valoración. La institución se encuentra en contacto directo con el alumnado para brindar el acompañamiento necesario y asegurar que reciban la atención médica requerida”, menciona el comunicado.

Finalmente, se dio a conocer que el rector de la UV, Martín Aguilar Sánchez, se dirigió a la facultad para conocer la situación. Asimismo, junto a la universidad refrendaron su compromiso con la integridad y seguridad de los estudiantes.

