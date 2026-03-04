Murió la primera actriz Ana Luisa Peluffo

Este miércoles, 4 de marzo de 2026, murió Ana Luisa Peluffo, actriz destacada de la época del Cine de Oro mexicano y las telenovelas.

Además de actriz, fue pintora y deportista, al ser parte del primer ballet acuático de México. También fue pionera del escándalo, al aparecer desnuda en la pantalla grande antes que nadie, en una época donde aquello era criticado y muy pocas actrices se aventuraban a hacerlo.

Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Peluffo nació un 9 de octubre en la ciudad de Querétaro. Tuvo una educación religiosa, pero el deporte la llevó a salir del país.

Debutó en la producción estadounidense Tarzán y las sirenas y para finales de los años 40 trabajó en Argentina, aunque también en producciónnes españolas, italianas y brasileñas.

Durante los años 70 y 80 hizo varios desnudos en diferentes películas y para los años 90 trabajó en varias telenovelas como “Marimar” y “Lazos de amor”.

Se casó seis veces y también protagonizaba varios espectáculos musicales en centros nocturnos.

Descanse en paz.