Tras los sismos de Venezuela y Colombia, Mhoni Vidente predice fecha y magnitud de tragedia en México

“Yo no creo en las coincidencias”, dice Mhoni Vidente.

Los terribles sismos que han impactado a Venezuela y Colombia en el lapso de apenas más de un mes han generado dudas acerca de su origen y la posibilidad de que estén conectados o por lo menos compartan una causalidad.

Geológicamente está profusamente documentado el cinturón de fuego una extensa franja que recorre gran parte del continente americano en la costa del Pacífico.

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Adicional a eso, Mhoni Vidente contribuye con una predicción que pone en alerta a México.

“Vimos el eclipse solar, la luna nueva... todo eso viene siento el parte aguas total en términos de la conciencia del ser humano”.

Predicción de sismo en México

Al echar las cartas del tarot en busca de una predicción, Mhoni ve con claridad lo que está pasando.

“El sismo que pasó en Colombia fue totalmente relacionado con el eclipse y la alineación de planetas”.

La tarotista hizo notar que los sismos de Venezuela y Colombia tuvieron varias similitudes, entre ellas la magnitud.

“En México se viene un sismo, ya tuvimos uno el 17 de julio. Vino luego en el de Venezuela el 24 de julio y ahora el de Colombia el 10 de agosto. Y va a seguir temblando”.

En ese futuro de movimientos tectónicas hay un lugar para México, lamentablemente.