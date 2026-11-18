El día que terminó Cuna de lobos, México prácticamente se quedó sin gente en las calles. El Periférico se paralizó, los restaurantes lucieron vacíos, todos estaban pendientes del desenlace de Catalina Creel. La telenovela había conseguido algo que pocas producciones logran: detener la vida cotidiana de millones de personas.

A 40 años de aquel fenómeno, Alejandro Camacho, Diana Bracho, Humberto Elizondo y Magda Karina reviven las anécdotas que marcaron sus vidas y sus carreras en un especial televisivo que se estrena el 18 de noviembre por TLNovelas, bajo la conducción de Erika Buenfil. Ahí estuvimos presentes y conversamos con los actores sobre una historia que, aseguran, nadie imaginó que alcanzaría semejantes dimensiones.

Para Alejandro Camacho, quien interpretó a Alejandro Larios, la satisfacción de haber formado parte de esta producción también está acompañada por la nostalgia de recordar a quienes ya no están. “Gratos recuerdos. Ya varios de nuestros compañeros y compañeras ya no están, pero están en nuestros corazones. Entonces vivirán hasta que yo me muera, que puede ser el viernes, o sea que… No lo sabemos. Ya sabes que mientras haya vida hay que disfrutarla, porque se va como las mujeres, como el agua, entre las manos”, dice entre risas en entrevista con TVyNovelas.

El actor reconoce que nadie esperaba la respuesta que tendría la telenovela. De hecho, recuerda que el elenco era visto como el menos atractivo frente a las producciones tradicionales. “Éramos como el patito feo, como era una cosa diferente. Estaban acostumbrados a las novelas de Valentín Pimstein y esa onda”. ¿Y qué hizo la diferencia? Camacho no duda: el teatro. “La mayoría de los actores veníamos de esa disciplina y de esa manera de vivir, porque adquieres una manera de vivir diferente”.

También tenían grandes referentes: “Cuando veías a Ignacio López Tarso lo veíamos como un ejemplo para nosotros, que éramos jóvenes”. El día del final, Camacho salió a cenar con Rebecca Jones al restaurante San Ángel Inn. “Estaba vacío. Porque era el final, nadie quería volver. Pero fue muy gozoso, porque era un exitazo el asunto de Cuna”.

Diana Bracho, quien interpretó a Leonora Navarro, considera que la telenovela fue uno de los grandes regalos de su carrera. “Son 40 años de recuerdos, de haber arrancado mi trabajo como actriz en televisión con esa novela, que para mí fue una puerta que se me abrió. Fue un regalo de la vida, de experiencia y de unos compañeros”.

La actriz recuerda que la producción comenzó en horario vespertino porque “no creían en la historia”. “Y cuando vieron el éxito que tenía, entonces la pasaron a la noche. Nos metieron en el lío de hacer, en vez de media hora diaria, una hora diaria”. Las jornadas eran extenuantes: “Trabajamos 12, 13 horas diarias, todos”. Para Bracho, el éxito fue resultado del trabajo de todos: “Tuvo que ver la calidad, la escritora, la producción, todo contribuyó para que fuera un gran, gran proyecto”.

Humberto Elizondo recuerda que Cuna de lobos comenzó prácticamente contra reloj. La producción llevaba apenas una semana de grabaciones cuando recibió la orden de adelantar su salida al aire. “Una novela entra por lo menos con tres meses de colchón. Esta tenía dos semanas. Salimos así a la buena de Dios, sin promoción, sin lanzamiento, sin publicidad previa”. El actor ni siquiera se enteró del fenómeno mientras grababan: “Estábamos aquí encerrados. Salíamos en la noche a la casa y el fin de semana, ¿qué ganas de salir a ninguna parte? Al contrario, te quedas en tu casa a descansar”.

La dimensión del éxito la descubrió en Tijuana. Durante un viaje, varias personas lo rodearon y terminaron interviniendo elementos de seguridad. “Me meto al cuarto y de pronto llegan los de migración y la Policía Federal. Se montaron como diez. ¿De qué se trata?, pregunté. ‘Nos va a decir en qué acaba Cuna de lobos y no se va’. ¡Era en serio!”.

Elizondo cuenta que tuvo que explicarles que ni siquiera él sabía cómo terminaba la historia. “Hubo tres finales de Cuna de lobos y nadie sabíamos en qué acababa, cuál iba a ser realmente. Todo el mundo te preguntaba qué iba a pasar y nosotros decíamos: ‘No sé’. Nadie nos creía”. La telenovela incluso llegó a China. “En el aeropuerto me pararon un grupo de 100 chinos. Estaban viendo Cuna de lobos en China, doblada”.

Pero hay una escena que recuerda especialmente: cuando Catalina Creel lo arroja a una alberca y una descarga eléctrica acaba con su personaje. La grabación fue a las 3:00 de la mañana, en invierno, y el agua estaba helada. “Iba a ir un camión de diésel para calentar la alberca y no llegó. Una sola toma, ¡métete a la alberca fría!”. El problema fue que su vestuario no estaba preparado. “Cuando me avienta Catalina Creel, estaba tratando de salir en serio porque me estaba cargando. Todas las bolsas del pantalón y del saco estaban llenas de agua. Eso se convierte en peso, en peso que estás cargando tú”.

Para él, la producción fue un parteaguas: “Humberto Elizondo es uno antes de Cuna de lobos y otro después. Yo antes era un actor de reparto, era de la perrada. A partir de Cuna de lobos, la gente me empezó a reconocer”.

Magda Karina llegó a la producción cuando el éxito ya estaba instalado. “Estoy rayada, feliz por ser parte de la historia de la telenovela más importante que ha habido en todos los tiempos”, dice a esta publicación. La actriz destaca que era una historia completamente distinta: “Todas las telenovelas eran la Cenicienta, el amor, todo. Y de repente Carlos Olmos y Carlos Téllez se aventaron a hacer una historia en donde existe toda la maldad habida y por haber”.

Su personaje, Lucerito, tuvo una muerte que todavía recuerda con detalle. La escena no se ensayó para conservar el factor sorpresa. “Mi muerte no la planeamos, es decir, no la ensayamos. El director nada más me dijo: ‘Vas a estar aquí acostada’, punto. A la señora María Rubio nada más le dieron la señal de entrada. A mí sí me pusieron música de verdad en los oídos, todo para no enterarme”. El resultado fue espectacular: “Nos dejamos moradas. Yo me agarré, ella me agarró del brazo, pero salió la escena a la primera. ¡Gracias a Dios!”.