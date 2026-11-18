“¿A quién le importa realmente si no me volvieran a ver en una pantalla?”.

El actor Aarón Díaz sorprendió al publicar en sus historias de Instagram un mensaje en el que acusa que existe una “mafia” encargada de manipular a la industria del entretenimiento.

De esta forma, el galán de las telenovelas desveló que su ausencia en los melodramas obedece a decisiones de managers y ejecutivos.

El exprotagonista de Televisa advirtió que con el apoyo de sus seguidores volverá a las pantallas y prometió contar historias “como las que a ustedes les gustan y merecen”. Esto lo mencionó tras indicar que el público es quien le dio la oportunidad de desarrollar su carrera.

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Díaz se pronuncia 15 años después de haber estelarizado ‘Teresa’, donde dio vida a ‘Mariano Sánchez Suárez’. Des entonces, Aarón se refugió en proyectos en la Unión Americana y plataformas.

“¿A quién le importa realmente si no me volvieran a ver en una pantalla? Porque a la mafia de mierd* que manipula la industria en México le haría muy feliz, 15 años bloqueándome”, escribió.

Luego, en otra publicación, Díaz atribuyó su permanencia en la industria al respaldo de la audiencia.

“Se les olvida que la gente manda, y gracias a Dios la gente es quien me dio la oportunidad de hacer lo que amo, desde el día uno”, dijo Aarón Díaz.

El histrión no precisó en qué empresas, productores, representantes o directivos forman parte del supuesto veto.

Díaz sostiene que los ejecutivos no podrían impedir de forma permanente su regreso a la ficción. “Cuando tienes al público de tu lado, ni los managers, ni los ejecutivos te pueden callar por siempre”.

Y agregó que “muy pronto verán cómo estas ratas se tragarán su propio veneno, imposible frenar a alguien que tiene la bendición de la gente”.

Finalizó su mensaje manifestando que “gracias a ustedes por siempre estar y les prometo que muy pronto me volverán a ver exactamente contando historias como las que a ustedes les gustan y merecen”.

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Aarón Díaz ganó popularidad en producciones juveniles como ‘Clase 406’’ y Rebelde’. Después trabajó en ‘Corazones al límite’, ‘Barrera de amor’ y ‘Lola, érase una vez’. Su última telenovela mexicana hasta ahora es ‘Teresa’, donde compartió créditos con Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Cynthia Klitbo.

Tras ‘Teresa’, Díaz desarrolla proyectos fuera de México. Participó en ‘El Talismán’ en 2012, ‘Rosario’ en 2013, ‘Santa Diabla’ entre 2013 y 2014, ‘Los miserables’ en 2014 y ‘Tierra de reyes’ entre 2014 y 2015.