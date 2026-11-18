“Si tú me pones todo el concierto, entero, vas a ver eso como un error. Pero eso no es todo el concierto”.

Amaia Montero rompió el silencio tras las críticas que ha recibido desde hace meses, cuando volvió a la banda ‘La Oreja de Van Gogh’. Y es que los comparativos, las burlas, memes y juicios no han parado, por lo que la vocalista se sinceró.

“Se dice que canto mal. Yo no soy ni de oírme ni de verme, no me gusta (...) Lo que está circulando son errores que se cometen en un escenario y en cualquier lado. Si tú me pones todo el concierto, entero, vas a ver eso como un error. Pero eso no es todo el concierto”, expresó.

Al tiempo admitió que siente “coraje” ante las críticas que recibe. “Soy humana. Sufro por mí y por todos mis compañeros. Por los fans, que tienen todas las buenas intenciones (...) No creo que me merezca eso”.

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Por su parte, el bajista del grupo, agregó a la conversación que es injusto juzgar un concierto por un fragmento de segundos.

“Es normal que Amaia tenga estos sentimientos. La reflexión debería venir porque un concierto es efímero y fugaz. Está basado más en las sensaciones que en los aciertos reales (...) Un trocito de concierto no es representativo de lo que ha ocurrido. Es una pena que con todo lo maravilloso que estamos viviendo, se bastardeen estos sentimientos”, expresó el músico.

Cabe recordar que Montero saltó a la fama en 1996 y en 2007 decidió emprender su carrera en solitario. Lanzó su álbum debut, pero después se alejó ante batallas personales y problemas de salud mental.

En 2024, reapareció junto a Karol G y conmovió a la industria, lo que hizo que un año después se forzara la salida de Leire Martínez de ‘La Oreja de Van Gogh’ para que volviera Amaia.

“Pensé que nunca volvería a pisar un escenario. Bajé al mismísimo infierno, pero con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy”, dijo ante su regreso.

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