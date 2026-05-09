Sobrino de Edith Márquez que perdió a sus 2 papás, intenta vencer la depresión: siento un hoyo en el estómago

En dos días, le cambió la vida a José Camar.

El sobrino de Edith Márquez se hizo viral a principios de febrero de este año, cuando publicó un mensaje para pedir ayuda en el tratamiento de su madre Lily Márquez contra el cáncer.

Con honestidad, el texto de Camar pedía no sólo ayuda económico, también emocional ya que él mismo atravesaba por momentos complicados.

Lamentablemente su madre, hermana de Edith Márquez, murió a los dos días de que publicó el mensaje.

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Y dos días después también murió su padre.

“Parece una terrible pesadilla la que estoy viviendo, pero hoy mi padre también partió al cielo”, escribió José Camar, el sobrino de la cantante Edith Márquez.

La nueva vida de José Camar, sobrino de Edith Márquez

A tres meses de la muerte de sus padres y con la fecha de 10 de mayo a punto de suceder, José Camar reaparece en redes sociales para mostrar cómo es su vida cotidiana ahora que vive solo.

El sobrino de Edith Márquez se grabó en un video para dejar testimonio de su primer día de trabajo luego de la tragedia.

Camar es modelo y actor y esta semana tuvo su primer llamado para una sesión de fotos.

“Deséenme suerte”, dice Camar antes de entrar al estudio de foto y lanzar un beso al cielo en memoria de sus padres.

También se grabó durante el trayecto y mientras se preparaba en su casa para salir. En un momento se nota bastante afectado y confiesa:

“Siento un hoyo en el estómago”.

También cuenta que el momento más complicado es después del llamado porque usualmente era cuando llamaba a sus padres para contarles cómo le había ido.

Finalmente, agradece el apoyo que recibe a través de redes sociales: