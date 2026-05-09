Inicia la Semana de Yucatán en la CDMX: marquesitas, panuchos, música y tradición para toda la familia

Del 8 al 17 de mayo, el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México se convierte en territorio yucateco.

Durante 10 maravillosos días, la capital del país se transformará en un pedacito del sureste mexicano, donde podrás descubrir todo lo que hace especial a Yucatán sin salir de la ciudad.

Todo lo que amamos de este estado llega a la Ciudad de México con talleres, conferencias, historia, expositores, exquisita gastronomía y muchas actividades para disfrutar en familia. ¡Un excelente plan durante el mes de mayo!

La gran inauguración contó con la distinguida presencia del Gobernador Joaquín Díaz Mena, quien además de ser recibido con aplausos y ovaciones por su compromiso con la difusión cultural del estado, destacó que este encuentro representa la ventana más importante para posicionar a la entidad como un destino estratégico para los negocios y como un referente cultural orgulloso de sus raíces mayas.

Para amenizar la inauguración, no pudo faltar el espectáculo de la Orquesta Típica de Yukalpetén, bajo la dirección de Pedro Carlos Herrera, que puso a todos los presentes a sentir el orgullo de ser mexicanos.

Más de 270 empresas y 23 municipios se reúnen para presentarte una muestra exhaustiva de su gastronomía, artesanías y atractivos turísticos, para que puedas explorar la variedad de la identidad yucateca en un solo lugar.

Encontrarás una gran variedad de platillos típicos como cochinita pibil, panuchos y otros antojitos tradicionales que hacen famosa a la gastronomía yucateca.

Pero no todo es comida. También podrás recorrer stands con artesanías y textiles típicos, perfectos para llevarte algo hecho a mano y apoyar a productores locales.

También habrá presentaciones de baile folklórico y música tradicional para poner a todos los asistentes a bailar y disfrutar de este estado que tiene tanta riqueza que enamora.

¿Qué costo tiene la Semana Yucatán 2026 en CDMX?

El evento tiene entrada gratuita y las puertas estarán abiertas de 10:00 a 21:00 horas, así que puedes organizar tu visita con calma. Tendrás tiempo suficiente para recorrer los stands, participar en los talleres y conferencias, hacer tus compras, y finalmente, comer y beber delicioso.