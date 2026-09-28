Último posicionamiento de La Casa de los Famosos 2026: ¿Qué tanto se dijeron los habitantes en la gala?

La Casa de los Famosos México está en su recta final. En la última gala de eliminación del 27 de septiembre de 2026, los habitantes que perduran en la competencia realizaron el último posicionamiento.

Ya sin máscaras, y con cuatro millones de pesos de reconocimiento final, los habitantes finalmente hablaron con sinceridad:

Mariana Ochoa se posicionó con Memo Schutz:

“A pesar de que me encantan tus trajes y te han salvado cada semana, te ha dado miedo jugar. Me gustaría que si tienes oportunidad de quedarte una semana, no tengas miedo a arriesgar, no te has querido confrontar con las nominaciones; abre tu corazón y te arriesgues y juegues esta semana. Y si no, deja jugar a los demás.

“Yo he jugado a mi manera desde el primer día, con el corazón en la mano, algunos simplemente no pueden, me tengo que divertir más, pero jugando a mis convicciones”, respondió Memo Schutz.

Gema Garoa se posicionó con Brianda Deyanara:

“Nunca logramos terminar de ser aliadas; sentí que te acercaste a mí, pero algo no terminó de cuajar, aunque dormimos en Tulum, nunca te sentí parte de ese equipo. Esa sería la razón, también te sentí cuidadosa, emdida, no arriesgada, no sé el motivo”.

“Eso lo he platicado con la gente; a pesar de ser de Tulum y que los quiero, siempre sentí que estaba aparte, ustedes eran un grupo, y yo no quería que sintieran que me quería pegar a ustedes a fuerza. Pensé que era yo la de la mala suerte, porque salía cada persona con la que sentía una conexión. Agradezco porque fueron lindos, y me trataron bien cuando regresé”, respondió Brianda.

Yahir se posicionó con Ernesto Laguardia:

“Desde que llegaste eras un rival fuerte, pero ahora eres mejor, tienes una iniciativa distinta en La Casa, no te he visto preocupado, te has hecho un jugador fuerte y por eso quiero que te vayas”.

“Pienso que el que se divierte gana, yo también me siento fuerte. Mientras más fuertes los rivales, mejor para el juego”, respondió Ernesto.

Karina Torres se posicionó con Ernesto Laguardia:

“Te considero inteligente, sé que has jugado bien. Aquí venimos a ganar y por eso quiero que te vayas”. Ernesto Laguardia le agradeció, y refrendó: “Siempre que los rivales son de gran altura, es mejor para la competencia”.

LOS NOMINADOS SE HABLARON A LA CARA EN EL SINCERAMIENTO

Ernesto Laguardia se sinceró con Memo Schutz:

“Te noto triste, preocupado, a veces estás en el juego, a veces no. No estoy seguro que quieres estar, desde que vino a tu hijo, siento que tuviste confusión, te he sentido agresivo conmigo, con una barrera.

“Los sentimientos los tenemos a flor de piel, podemos llegar a confundir la palabra víctima con humildad. He tratado de llevarme bien con todos; mi error ha sido pensar en los demás antes que de mí. Extraño a mi familia. Ojalá puedas ver que no hay una barrera, sino no dar por hecho que la gente nos apoya. Te admiro, eres un gran competidor, y espero que podamos disfrutar la última semana”.

Memo Schutz se sinceró con Ese Pérez:

“En la primer semana, te posicionaste conmigo. Ahora te digo que aunque eres fundamental para el buen ambiente, con el paso de las semanas ha habido una diferencia irreconciliable. Le vas al América”.