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Seductor y ligeramente transparente: así es el vestido de Galilea Montijo en la última eliminación de LCDF

Con accesorios de joyería impresionantes, la conductora estelar eligió un atuendo de Christian Colunga

Septiembre 27, 2026 • 
Alejandro Flores
galilea monitjo ultima eliminación.jpg

Galilea Montijo

Edson Vázquez / TVyNovelas

Por tercera vez en esta temporada, Christian Colunga vistió a Galilea Montijo para una gala de La Casa de los Famosos.

El diseño que eligió destaca en la parte superior por un escote tipo corazón, definido gracias a los aros metálicos que realzan la figura de Gali.
Pero sobre todo, es evidente que el vestido se centra en un panel frontal ligeramente traslúcido que le permite a la conductora estelar de La Casa de los Famosos mostrarse al mismo tiempo elegante y vanguardista.

La descripción oficial del atuendo se dio a conocer a través de Grazie, en donde se publicó:

“Gali vuelve a cautivarnos con una propuesta de transparencias seductoras y dorado cautivador en un vestido de silueta estructural, que parte del archivo del año pasado y cobra una nueva dimensión con una intervención actual de Christian Colunga”.

Montijo destacó en su perfil de Instagram los accesorios que usaron ella e Isaac Moreno, su novio, para la sesión de fotos oficial.
“Gracias Pandora, quedamos re guapos”, publicó la conductora.

Galilea Montijo La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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