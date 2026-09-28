Seductor y ligeramente transparente: así es el vestido de Galilea Montijo en la última eliminación de LCDF

Por tercera vez en esta temporada, Christian Colunga vistió a Galilea Montijo para una gala de La Casa de los Famosos.

El diseño que eligió destaca en la parte superior por un escote tipo corazón, definido gracias a los aros metálicos que realzan la figura de Gali.

Pero sobre todo, es evidente que el vestido se centra en un panel frontal ligeramente traslúcido que le permite a la conductora estelar de La Casa de los Famosos mostrarse al mismo tiempo elegante y vanguardista.

La descripción oficial del atuendo se dio a conocer a través de Grazie, en donde se publicó:

“Gali vuelve a cautivarnos con una propuesta de transparencias seductoras y dorado cautivador en un vestido de silueta estructural, que parte del archivo del año pasado y cobra una nueva dimensión con una intervención actual de Christian Colunga”.

Montijo destacó en su perfil de Instagram los accesorios que usaron ella e Isaac Moreno, su novio, para la sesión de fotos oficial.

“Gracias Pandora, quedamos re guapos”, publicó la conductora.