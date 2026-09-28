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Mientras Yahir está en la final de LCDF, su hijo Tristán se gana la vida vendiendo aguacates

La vida de Tristán está marcada por su rehabilitación luego de varios años en una espiral de recaídas

Septiembre 27, 2026 • 
Alejandro Flores
yahir hijo tristan.jpg

Yahir y Tristán

Instagram / Captura TikTok

La vida personal de Yahir ha sido tema de conversación esta semana luego de que su hijo menor, Ian, lo visitó en La Casa de los Famosos.

La presencia del niño en la penúltima semana del reality show hizo recordar otro pasaje similar que vivió Yahir hace un cuarto de siglo, cuando participó en La Academia.
En esa ocasión, Yahir recibió la visita de su otro hijo, Tristán, quien ahora ya tiene 28 años y que ha tenido una relación tirante con su padre desde hace una década.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Tristán atravesó por una crisis emocional que lo llevó a una espiral de adicciones y decisiones erráticas que terminaban por lastimar la vida de su padre. No obstante, Yahir siempre se mantuvo incólume en su decisión de apoyarlo en sus diferentes intentos de rehabilitación.
Finalmente eso parece que sucedió hacia fines de 2025, cuando Tristán retomó su vida cotidiana con cierta estabilidad.
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El video viral de Tristán vendiendo aguacates

Y mientras el cantante ha estado en La casa de los Famosos, Tristán lo ha apoyado con mensajes y videos en los que pide a los televidentes que voten por él para ganar el reality.
No obstante, su actividad en redes sociales todavía es, siempre, motivo de polémica.
En esta ocasión se ha viralizado un video en el que se ve a Tristán despachando aguacates en una camioneta.
Es común en las calles de la Ciudad de México que estas camionetas circulen con productos del campo que se ofrecen a bajo precio. En el caso del video de Tristán, se venden aguacates a a 20 pesos la bolsa (por lo general son bolsas de medio kilo).

Algunos usuarios de X hicieron comentarios sardónicos o francamente burlones pero también hubo quienes notaron que el video mostraba a un “joven trabajador”, independientemente de quién sea su padre.

Yahir Tristán
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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