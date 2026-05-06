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BTS llega al Zócalo hoy 6 de mayo: ¿Qué harán desde Palacio Nacional?

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la reunión con la banda.

Mayo 06, 2026 • 
MrPepe Rivero
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INSTAGRAM/bts.official

El concierto de BTS en el Zócalo capitalino parece ser una idea cada vez más cercana. Pero por ahora, lo que está confirmado es la presencia de los chicos en una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Desde hace unas semanas, la mandataria había enviado una nota al presidente de Corea del Sur, Lee Jae- Muyng para pedir más conciertos de BTS en México, ante el gusto de millones de fans.

“Me regresó una carta diciendo que iba a hacer todas las gestiones, y que le daba mucho gusto que un grupo tuviera mucho gusto con los jóvenes mexicanos”, dijo Sheinbaum.

“BTS es un grupo musical de Corea del Sur, que tiene mucho éxito en el mundo y particularmente con los jóvenes mexicanos. Tiene algo muy bonito que es lo que cantan siempre son mensajes de amistad, paz y muy humanistas, eso es algo que le gusta mucho a los jóvenes”, comentó Claudia Sheinbaum.

Si bien no está confirmado un concierto gratuito, sí está confirmada la presencia de BTS en el Zócalo este 6 de mayo a las 17:00 horas, pues tienen una reunión con la presidenta.

Claudia Sheinbaum adelantó que la intención directa es hablarles de la posibilidad de ofrecer un concierto en el Zócalo, sin costo: “No sabemos, si apenas voy a platicar con ellos”, respondió a los reporteros asistentes a la conferencia Mañanera.

Pero prometió: “Si sus fans vienen a Palacio Nacional, si viene mucha gente, aquí podemos abrirles un balcón para que los saluden porque es algo muy bonito. Además, entre la amistad de México y Corea del Sur”.

Por el momento, los conciertos confirmados de BTS en México son el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

BTS Zócalo
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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