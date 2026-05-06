Llega la colección definitiva de Stitch que no sabías que necesitabas: ¿Dónde lo puedes comprar?

Ya está disponible la nueva colección de Stitch con figuras, libros y regalos exclusivos. Aquí te decimos cuánto cuesta, cuándo llega y dónde comprarla.

El universo de Lilo & Stich sorprende con 19 diferentes figuras, libros y una lonchera coleccionable... ¡Algo imperdible para fans!

La colección está disponible en TuShoppi. En la entrega 1, hay una figura de Stitch con ukelele más un libro, con un precio especial de lanzamiento de $149 pesos.

Las entregas llegan directamente a tu casa quincenalmente y poco a poco completas la colección, que incluye:

-19 figuras coleccionables

-1 lonchera coleccionable

-20 libros temáticos

Además, hay sorpresas adicionales en las entregas, por lo que la emoción será parte de la dinámica.

El precio de lanzamiento es desde $149 pesos mexicanos y la primera entrega comienza el 6 de mayo.

Cortesía

Está disponible en puestos de revistas y tiendas departamentales. Sin embargo, puedes realizar el pedido en línea a través de TuShoppi en este link: https://tushoppi.mx/pages/suscripciones-stitch

Pero... ¡Corre! Porque una colección de Stitch de este calibre se agotará rápidamente, pues es uno de los personajes favoritos de todos.