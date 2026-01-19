Famosa conductora que había superado el cáncer, pierde un ojo en TRÁGICO accidente con pirotecnia

“Desempaqué los fuegos artificiales, preparé las mechas y tenía una linterna conmigo”.

Una entrañable conductora de televisión enfrenta uno de los episodios más difíciles de su vida, pues sufrió un grave accidente con fuegos artificiales que le provocó la pérdida total de su ojo izquierdo.

Los hechos ocurrieron en su domicilio, cuando Andrea Plewig manipulaba pirotecnia de uso privado, una práctica que en la actualidad se considera extremadamente peligrosa y que buscan erradicar mediante un llamado público a su prohibición.

Plewig, de 55 años, es reconocida por conducir el programa de entretenimiento ‘Astro Royal’ de Alemania.

Bajo su propio testimonio, Andrea relató que el incidente ocurrió a pesar de que tomó diversas medidas de seguridad antes de encender los fuegos artificiales.

“Desempaqué los fuegos artificiales, preparé las mechas y tenía una linterna conmigo. Los niños siempre estuvieron a una distancia segura”, explicó Plewig.

Sin embargo, un cohete se lanzó de manera repentina y la impactó directamente en el rostro. La conductora perdió el equilibrio y cayó al suelo en medio de un intenso dolor.

“De repente, estaba tirada en el suelo”, relató, al describir el momento en el que fue consciente de la gravedad de sus heridas.

La presentadora fue trasladada de emergencia a un hospital cercano donde los médicos le confirmaron que no era posible salvar su ojo.

El incidente ocurrió poco depuesto de que Andrea concluyera un fuerte tratamiento de quimioterapia tras ser diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad de la que recientemente recibió el alta médica.

Pese al impacto físico y emocional, Plewig decidió transformar su experiencia en una causa social. Actualmente, apoya la iniciativa ‘No To Fireworks’, que busca endurecer las regulaciones sobre el uso privado de pirotecnia y limitar los espectáculos únicamente a eventos públicos autorizados.

La conductora también recibió el apoyo de colegas y amigos cercanos, entre ellos la presentadora Vera Int-Veen, quien destacó la fortaleza de Plewig tras enfrentar primero el cáncer y ahora las secuelas del accidente.

“Cuando escuché sobre el terrible accidente de Andrea, quedé profundamente impactada. Todo nuestro círculo ha estado con ella durante este proceso tan difícil”, expresó.

Andrea Plewig ha sido tajante al calificar los fuegos artificiales como “peligrosos”, y aseguró que sus consecuencias afectan no sólo a las personas, sino también a los animales y al medio ambiente.

Su testimonio se suma a un debate internacional sobre los riesgos reales de la pirotecnia en espacios domésticos.