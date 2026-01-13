Suscríbete
Viral

Influencer deja huérfano a su bebé y le escribe DESGARRADORA carta para pedirle perdón

La joven de 19 años perdió una dura batalla contra un feroz cáncer que le arrebató el seguir cuidando a su hijo.

Enero 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Isabel-Veloso.jpg

Influencer pierde la dura batalla contra el cáncer y le pide perdón a su bebé.

Instagram

“Volveré a ser fuerte. Para cargarte, correr contigo en el parque y verte crecer”.

El deceso de la influencer Isabel Veloso ha causado conmoción, pues a sus 19 años ya se había convertido en ejemplo de conciencia de la lucha contra el cáncer. La joven de origen brasileño fue diagnosticada a los 15 años con linfoma de Hodgkin.

Isabel era conocida en redes sociales por su manera de compartir abiertamente su proceso contra la enfermedad.

La joven fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin en 2021. Desde entonces, decidió documentar su proceso médico en redes sociales, hablando abiertamente de tratamientos, recaídas y del impacto emocional de vivir con un diagnóstico terminal. Su testimonio la llevó a reunir a más de cuatro millones de seguidores en Instagram.

En 2023, Isabel Veloso se sometió a quimioterapia y posteriormente a un trasplante de médula ósea. Durante algunos meses, médicos confirmaron que el cáncer había desaparecido. Sin embargo, la enfermedad regresó poco tiempo después con mayor agresividad, incluyendo un tumor de más de 16 centímetros en los pulmones.

Lucas Borbas, su esposo, fue quien confirmó la muerte de Isabel tras una larga lucha contra el mortal padecimiento. Y tras la noticia se hizo viral también la carta que le escribió a su bebé.

El embarazo de Isabel fue un milagro…

Fue en enero de 2024 cuando los médicos le indicaron a la influencer que su enfermedad estaba en fase terminal, por lo que continuó con cuidados paliativos y en octubre de 2025 decidió escribir una difícil y dolorosa carta para pedirle perdón a su hijo Arthur, de un año de edad, por no poder acompañarlo durante toda su vida.

La misiva es una disculpa pública a su bebé tras tener que abandonarlo y cuidarlo en su infancia.

“Hola, mi amor, mamá no está contigo ahora mismo, y sé que lo sientes. Sé que extrañas mi regazo y ese aroma que buscas en el aire que no está. Pero quiero decirte algo: no me he ido... Estoy aquí, dentro de todo, en tu almohada, en tu juguete favorito, en los sonidos que hace la casa cuando despiertas”, es un fragmento de carta.

Veloso también expresó su esperanza de volver a estar con él. “Volveré a ser fuerte. Para cargarte, correr contigo en el parque y verte crecer”, escribió, prometiendo: “Tardaré un poco, pero volveré. Con el mismo corazón y el mismo amor”.

Por su parte, Lucas se despidió también de Isabel con una conmovedora carta:

“Hoy mi corazón habla en silencio, porque el dolor es demasiado grande para contenerlo en palabras.

Isabel se ha ido, y una parte de mí se va con ella. Pero el amor… el amor no muere.

Ella fue luz en los días más oscuros, fue coraje cuando todo me decía que me rindiera, fue amor cuando la vida parecía injusta. Vivió intensamente, amó profundamente, luchó hasta donde humanamente le fue posible, e incluso más allá.

Nada de lo que vivimos fue en vano. Nuestra historia fue real, fue hermosa, fue verdadera. Construimos una familia, un amor que no depende del tiempo ni de la presencia física para existir. Ella vive en mí, vive en nuestro hijo, vive en cada persona que fue tocada por su fuerza.

Hoy me duele respirar.

Hoy me duele existir.

Pero incluso en el dolor, le doy gracias a Dios por permitirme amar y ser amado por alguien como Isabel.

Descansa, mi amor.

Aquí continúo: por nosotros, por ti, por todo lo que fuimos y siempre seremos”.

Te puede interesar:
odalys ramirez pato borghetti
Famosos
Revelan verdaderas razones por las que Pato Borghetti y Odalys dejaron sus programas de TV al mismo tiempo
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Yolada-Andrade.jpg
Famosos
Cuñado de Yolanda Andrade se defiende de tenerla ‘secuestrada’: “están mintiendo”
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
arturo-carmona-cruz-melenie-.jpg
Famosos
Arturo Carmona le agradece a Cruz ‘N’ todo lo que hizo por su hija Melenie: “Para mí, es una persona muy tranquila”
Diciembre 29, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
niurka-novio-.jpg
Famosos
Niurka volvió a creer en el amor y se casará a sus 58 años: “La boda será el 1 de agosto de 2026"
Diciembre 29, 2025
 · 
Nayib Canaán

Arthur nació en diciembre de 2024 y la pareja había anunciado el embarazo meses antes, cuando ella ya conocía la gravedad de su diagnóstico, una decisión que generó amplio debate y muestras de apoyo en redes sociales.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Descarrilamiento-tren-ok.jpg
Viral
Muere periodista tras descarrilarse tren en el que viajaba; iba a presentar a su esposa con su familia
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pareja-ataque-feminicidio.jpg
Viral
Cantante de cumbia vuelve a APUÑALAR a su esposa… ¡ya la había acuchillado cinco veces!
Enero 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Turista-Italia.jpg
Viral
DOBLE TRAGEDIA: Turista de 24 años pierde tres dedos y tras ser dado de alta pierde un ojo
Enero 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
reverendo metodista transgenero.jpg
Viral
Reverendo anunció en el púlpito que se convertiría en mujer y así luce ahora: “Fingía ser un hombre”
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
Yolanda-Andrade-Chávez.jpg
Famosos
Julio César Chávez sepulta rumores sobre Yolanda Andrade y aparecen juntos: “Está más cuerda y sana que yo”
El exboxeador visitó a su amiga y paisana y despejó dudas sobre su estado tras confirmar que padece esclerosis.
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Luis-Felipe-Tovar.jpg
Famosos
Luis Felipe Tovar casi se queda sin camioneta por dar entrevista y protagoniza ENCONTRONAZO con la policía
El actor platicaba con la prensa cuando agentes viales se acercaron a su vehículo para intentar llevárselo.
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Fabiola-Guajardo.jpg
Famosos
Fabiola Guajardo da salto internacional y es invitada a los Golden Globes: “Me siento profundamente honrada”
La actriz acudió a la premiación que celebra lo mejor del cine y la televisión.
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
goldenglobes-karla-sofia-gascon.jpg
Hollywood
Karla Sofía Gascón recuerda su noche en los Golden Globes días antes del escándalo y cancelación
Asegura que su mensaje es más poderoso hoy.
Enero 12, 2026
 · 
MrPepe Rivero