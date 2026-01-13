Influencer deja huérfano a su bebé y le escribe DESGARRADORA carta para pedirle perdón

“Volveré a ser fuerte. Para cargarte, correr contigo en el parque y verte crecer”.

El deceso de la influencer Isabel Veloso ha causado conmoción, pues a sus 19 años ya se había convertido en ejemplo de conciencia de la lucha contra el cáncer. La joven de origen brasileño fue diagnosticada a los 15 años con linfoma de Hodgkin.

Isabel era conocida en redes sociales por su manera de compartir abiertamente su proceso contra la enfermedad.

La joven fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin en 2021. Desde entonces, decidió documentar su proceso médico en redes sociales, hablando abiertamente de tratamientos, recaídas y del impacto emocional de vivir con un diagnóstico terminal. Su testimonio la llevó a reunir a más de cuatro millones de seguidores en Instagram.

En 2023, Isabel Veloso se sometió a quimioterapia y posteriormente a un trasplante de médula ósea. Durante algunos meses, médicos confirmaron que el cáncer había desaparecido. Sin embargo, la enfermedad regresó poco tiempo después con mayor agresividad, incluyendo un tumor de más de 16 centímetros en los pulmones.

Lucas Borbas, su esposo, fue quien confirmó la muerte de Isabel tras una larga lucha contra el mortal padecimiento. Y tras la noticia se hizo viral también la carta que le escribió a su bebé.

El embarazo de Isabel fue un milagro…

Fue en enero de 2024 cuando los médicos le indicaron a la influencer que su enfermedad estaba en fase terminal, por lo que continuó con cuidados paliativos y en octubre de 2025 decidió escribir una difícil y dolorosa carta para pedirle perdón a su hijo Arthur, de un año de edad, por no poder acompañarlo durante toda su vida.

La misiva es una disculpa pública a su bebé tras tener que abandonarlo y cuidarlo en su infancia.

“Hola, mi amor, mamá no está contigo ahora mismo, y sé que lo sientes. Sé que extrañas mi regazo y ese aroma que buscas en el aire que no está. Pero quiero decirte algo: no me he ido... Estoy aquí, dentro de todo, en tu almohada, en tu juguete favorito, en los sonidos que hace la casa cuando despiertas”, es un fragmento de carta.

Veloso también expresó su esperanza de volver a estar con él. “Volveré a ser fuerte. Para cargarte, correr contigo en el parque y verte crecer”, escribió, prometiendo: “Tardaré un poco, pero volveré. Con el mismo corazón y el mismo amor”.

Por su parte, Lucas se despidió también de Isabel con una conmovedora carta:

“Hoy mi corazón habla en silencio, porque el dolor es demasiado grande para contenerlo en palabras.

Isabel se ha ido, y una parte de mí se va con ella. Pero el amor… el amor no muere.

Ella fue luz en los días más oscuros, fue coraje cuando todo me decía que me rindiera, fue amor cuando la vida parecía injusta. Vivió intensamente, amó profundamente, luchó hasta donde humanamente le fue posible, e incluso más allá.

Nada de lo que vivimos fue en vano. Nuestra historia fue real, fue hermosa, fue verdadera. Construimos una familia, un amor que no depende del tiempo ni de la presencia física para existir. Ella vive en mí, vive en nuestro hijo, vive en cada persona que fue tocada por su fuerza.

Hoy me duele respirar.

Hoy me duele existir.

Pero incluso en el dolor, le doy gracias a Dios por permitirme amar y ser amado por alguien como Isabel.

Descansa, mi amor.

Aquí continúo: por nosotros, por ti, por todo lo que fuimos y siempre seremos”.

Arthur nació en diciembre de 2024 y la pareja había anunciado el embarazo meses antes, cuando ella ya conocía la gravedad de su diagnóstico, una decisión que generó amplio debate y muestras de apoyo en redes sociales.

