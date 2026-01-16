Tiktoker pierde un ojo luego de que bacteria DEVORARA su córnea tras visitar playa mexicana

“Uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde”.

La vida de Vivian Nosovitsky cambió de la noche a la mañana y ahora enfrenta sus días sin un ojo.

Todo transcurría con normalidad para la creadora de contenido y maestra de yoga, de 21 años, que radica en México, hasta que un día despertó con un dolor intenso en el ojo que la despertó por la madrugada, esto tras visitar la playa.

Nosovitsky no le dio importancia al malestar y lo dejó pasar, sin embargo, sus ojos comenzaron a mostrar mucha sensibilidad a la luz por lo que comenzó a usar gafas de sol todo el tiempo y finalmente fue al doctor.

“(Mi ojo) estaba lloroso, hinchado y era insoportable”, indicó Vivian.

Tras su visita al médico, la tiktoker recibió un diagnóstico preocupante: una úlcera en la córnea. Y para tratarla le enviaron medicamentos, sin embargo no mostró mejoría hasta que, tras realizarle más estudios descubrieron que su ojo estaba infectado por un parásito conocido como ‘Acathamoeba keratitis’, mismo que estaba devorando su córnea.

Finalmente, supo que las consecuencias eran irreversibles: perdería la visión de un ojo a consecuencia de la infección y del uso constante de lentes de contacto.

“Estuve viviendo intermitentemente en México durante tres años y no fui cuidadosa. No me aseguraba de limpiarlos todos los días y me metía al agua con ellos (...). Honestamente esto es lo más doloroso que he experimentado en mi vida”, mencionó.

@vivnoso if i hadnt known how to regulate myself, i wouldve been much worse 😖 ♬ original sound - VIV 🪞

La maestra de yoga decidió narrar su experiencia y alertar a sus seguidores, y a más personas a las que llegue su historia, para que no les pase lo mismo. Además, se mostró sorprendida por el apoyo que recibió y el incremento de usuarios que comenzaron a seguirla.

“Uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde”, reflexionó Vivian y exhortó a usuarios de redes sociales a tener mayor higiene al usar lentes de contacto, sobre todo si acuden al mar.

En una actualización de su caso, la joven advirtió que este parásito se puede contraer al bañarse, nadar o dormir con los lentes de contacto puestos. Además, señaló que siente un dolor intenso ante la luz y su ojo izquierdo luce gris.

¿Qué es la ‘Acanthamoeba keratitis’?

De acuerdo con el Centro de Oftalmología Barraquer, es una infección ocular que se presenta en la córnea y es causada por un protozoo.

Este parásito está presente en el suelo, agua o el aire y al contraerlo provoca dolor intenso, enrojecimiento y visión borrosa; si no es tratado a tiempo, puede causar pérdida de la visión en casos extremos.

