Exparticipante de ‘American Idol’ es acusado de ASESINAR a su esposa y fingir un robo: “¡Tiene dos disparos!”

Un exparticipante de ‘American Idol’ que era descrito como un líder religioso “muy talentoso” ahora es acusado del brutal asesinato de su esposa.

Caleb Flynn, de 39 años, es señalado de la muerte de su pareja Ashley, quien también se desempeñaba como madre, profesora y entrenadora de voleibol. La mujer fue asesinada a tiros en su casa de Tip City, Ohio.

Medios locales recogen que Flynn llamó inicialmente al 911 y le dijo al operador que alguien había entrado a su casa y había matado a su esposa.

El pastor Flynn fue acusado de asesinato, dos cargos de agresión con arma mortal y dos cargos de manipulación de pruebas, por lo que fue recluido en la cárcel de Miami. Fue procesado, se declaró inocente y se le fijó una fianza de dos millones de dólares.

Según documentos judiciales, Caleb presuntamente le disparó y mato a su esposa con una pistola 9mm y preparáoslos la escena del crimen, lo que “desvió a los agentes”.

“Dios mío, alguien ha entrado en mi casa. Alguien ha entrado en mi casa y ha disparado a mi mujer”, dijo Caleb Flynn al llamar al 911. “Mi mujer tiene dos disparos en la cabeza. Hay sangre por todas partes. Dios mío. Dios mío. Dios mío”.

“Ashley, Ashley, cariño, cariño, por favor, Dios mío, no hay... ¡No está!”, dijo Caleb en el audio que se incorporó como prueba.

Flynn afirmó entonces que la puerta “que daba al garaje” estaba “abierta de par en par” en ese momento.

En una declaración a Fox News, la familia de Ashley dijo: “Sus corazones están destrozados”.

“Ashley una luz infinita a nuestro mundo, y estamos tratando de superar esta inmensa pérdida. Nuestra familia cree que este arresto se llevó a cabo con cuidado y tras una seria consideración. Tras hablar con la policía local y las autoridades federales, confiamos en que se tomaron las medidas adecuadas y que el proceso se está gestionando de forma apropiada”, declaró su familia.

Y finalizaron diciendo que “les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras atravesamos esta compleja situación. Nos aferramos a nuestra fe, tal como Ashely cada día”.

¿Quién es Caleb Flynn?

En 2013 participó en el programa ‘American Idol’ y habló del amor que sentía por Ashley.

“Amo profundamente al Señor. Amo a mi esposa más que a nada en el mundo. Ella es muy, muy guapa... La amo”, dijo Flynn. “Pero, ya sabes, sólo soy una persona normal a la que le encanta cantar más que nada en el mundo”.

Según LinkedIn, Flynn fue director de adoración en la iglesia Free Chápelos Church de Spartanburg, Carolina del Sur, desde julio de 2015 hasta febrero de 2021.

Durante aproximadamente un año en 2021, Caleb Flynn trabajó en Equis Financial antes de convertirse en vicepresidente de ventas de Richard D. Smith & Sons, una empresa familiar dedicada al suministro de interiores comerciales.

Ashley, Caleb y sus dos hijas se encontraban dentro de la casa durante el incidente.

