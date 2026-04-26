Estrella de X Factor de 29 años ataca con su auto a una influencer rival; ahora enfrenta cargos por homicidio

Gabrielle Carrignton tiene 29 años y hasta hace una semana también tenía una carrera prometedora como influencer y creadora de contenido.

Conocida como Rielle, tuvo un éxito inusitado cuando participó en X Factor, el programa británico de talento en el que deslumbró con su capacidad para el blues y el rock. Llegó a la final.

Y a partir de entonces desarrolló una carrera de cantante semi profesional y embajadora de marcas de lujo con las que hacía colaboraciones que le permitieron viajar por el mundo.

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¿Cómo fue el ataque contra Klaudia Glam?

Esa vida se acabó para ella domingo pasado cuando en un arranque de ira, supuestamente se habría lanzado a abordo de su auto en contra de Klaudia Glam, con quien tenía una peculiar rivalidad.

El ataque sucedió, según los reportes de la policía inglesa, en el Inca nightclub, en el barrio de Soho.

Ambas influencers tenían un perfil de negocio similar pero también rasgos parecidos en su apariencia.

Gabrielle Carrington, conocido simplemente como Rielle fue arrestado un día después del ataque y mientras Klaudia luchaba por suvida.

En ese momento, Gabrielle fue acusada de intento de homicidio, ya que Glam seguía con vida.

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Lamentablemente Kaludia murió al mediodía de este sábado 26 de abril, lo que cambia la situación de la atacante: ahora se le acusa de homicidio.

