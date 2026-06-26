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Luis de Llano cumple UN AÑO sin ofrecerle disculpas a Sasha Sokol: “quiere prolongar su impunidad”

El exproductor, acusado de abuso y daño moral, sigue buscando cómo evadir la sentencia que le impuso la Corte.

Junio 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Luis de Llano apelará sentencia por denuncia.

Instagram

“4 años desde que decidí denunciarlo y más de cuatro décadas desde que abusó de mí. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar?”.

Sasha Sokol compartió en sus redes sociales un mensaje donde exhibe que su abusador, el exproductor de televisión, Luis de Llano, ya cumplió un año haciendo caso omiso a la condena que le impuso la ley por sus abusos.

La cantante enfatizó que lejos de hacerse consciente de sus actos en el pasado, de Llano sigue buscando cómo alargar su sentencia, aunque sabe que es “irrevocable”.

“Ayer se cumplió un año desde que la Suprema Corte de Justicia, condenó a Luis de Llano por abuso y daño moral obligándolo, entre otras cosas, a hacer una disculpa pública.

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“Luis quiere prolongar su impunidad lo cual demuestra su falta de conciencia. Ha buscado cualquier recurso legal a su alcance para aplazar el cumplimiento de su sentencia. Sólo aplazar, porque la sentencia es irrevocable”, escribió la exTimbiriche.
SASHA SOKOL Y LUIS DE LLANO.jpg

Sasha Sokol afirmó que se mantendrá imbatible en sus acusaciones contra Luis de Llano.

INSTAGRAM/sashasokolova

Al tiempo, cuestionó cuánto tiempo se tiene que esperar para recibir justicia.

“Han pasado 365 días desde que la máxima autoridad judicial del país lo declaró culpable; 4 años desde que decidí denunciarlo y más de cuatro décadas desde que abusó de mí. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar?

NO TE VAYAS SIN LEER: Así reaccionó Yordi Rosado a su entrevista con Luis de Llano que inspiró la denuncia de Sasha Sokol: VIDEO

“La justicia no se obtiene solamente con una sentencia a favor, sino con el cumplimiento de la misma”, sentenció Sokol.

Sasha Sokol Luis de Llano No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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