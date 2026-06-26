El día que la Selección Mexicana vetó a TV Azteca por exhibir a dos jugadores tomados de la mano

En Francia 98, Martha Figueroa tenia una sección para la que se hizo una escenografía especial dentro del programa Los Protagonistas.

La conductora, que en ese tiempo trabajaba para “Ventaneando”, hacía crónica de color sobre la vida parisina y también algunas piezas humorísticas a costa del equipo de comentaristas.

Tuvo, por ejemplo, una entrega de premios en la que la categorías eran “Las mejores piernas”, “El más guapo”, “El más codo”, “El más aguantador”.

Pero sin duda, Martha pasó a la historia reciente de la televisión deportiva por un incidente que generó con la selección mexicana.

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En Francia 98, México tuvo a la que quizá haya sido su mejor generación de futbolistas del finales de siglo: Jorge Campos en la portería, Duilio Davino en la defensa central, Pavel Pardo como medio de contención, Ramón Ramírez jugando por izquierda y Cuauhtémoc Blanco y Luis Hernández en punta.

Era tan bueno el equipo, que Óscar el Conejo Pérez era portero suplente.

Martha Figueroa en Los Protagonistas



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¿Qué pasó con Martha Figueroa y la selección mexicana en Francia 98?

El incidente sucedió un día en que Martha Figueroa acudió a uno lugar turístico para hacer una crónica de color y se topó con lo inesperado: dos futbolistas agarrados de la mano.

“Era un lugar cerca de la Torre Eiffel, van bajando todos del camión. estaban todos los que cubren ala selección. Se bajan el Conejo Pérez y Dulio Davino, agarrados de la mano y haciendo como si fueran novios”.

Esa Martha Figueroa 🤣🤣🤣🤣



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Martha y su camarógrafo captaron la imagen y por la noche, en su intervención dentro de “Los Protagonistas”, presentó la nota de manera breve.

“Entre una ensaladita de notas pequeñas, le dije a José Ramón, fíjate al final lo que pasó con los seleccionados mexicanos”.

José Ramón y Martha intercambiaron comentarios lúdicos sobre la imagen del Conejo y Duilio sin imaginar lo que vendría.

“Al otro día se arma un sainete porque llamó Manuel Lapuente enojadísimo porque decían que yo dije que eran homosexuales. ¡Noooo! Yo solamente pasé las imágenes”, contó Martha Figueroa en su podcast “Así se hacen los chismes”.

Cuenta que André Marín, el reportero a cargo de cubrir a la selección estaba furibundo con ella porque a raíz de esas imágenes, vetaron a TV Azteca y ya no lo dejaron entrar a entrevistar jugadores.

“Me acuerdo que les pregunté por qué no me detuvieron la nota. O por qué José Ramón no me regañó al aire. Todos estaban risa y risa... menos los seleccionados”.

Figueroa recuerda incluso que la selección en pleno grabó un video para hacer formal el veto.