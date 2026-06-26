Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

El día que la Selección Mexicana vetó a TV Azteca por exhibir a dos jugadores tomados de la mano

Martha Figueroa recordó la historia que sucedió en Francia 98, a donde acudió como parte del equipo de “Los Protagonistas”

Junio 25, 2026 • 
Alejandro Flores
seleccioin mexicana veto azteca gay.jpg

El escándalo fue en Francia 98

Freepik

En Francia 98, Martha Figueroa tenia una sección para la que se hizo una escenografía especial dentro del programa Los Protagonistas.

La conductora, que en ese tiempo trabajaba para “Ventaneando”, hacía crónica de color sobre la vida parisina y también algunas piezas humorísticas a costa del equipo de comentaristas.
Tuvo, por ejemplo, una entrega de premios en la que la categorías eran “Las mejores piernas”, “El más guapo”, “El más codo”, “El más aguantador”.
Pero sin duda, Martha pasó a la historia reciente de la televisión deportiva por un incidente que generó con la selección mexicana.
TE RECOMENDAMOS: ¿Desde cuándo y por qué Christian Martinoli llama “DOCTOR” a Luis García?
En Francia 98, México tuvo a la que quizá haya sido su mejor generación de futbolistas del finales de siglo: Jorge Campos en la portería, Duilio Davino en la defensa central, Pavel Pardo como medio de contención, Ramón Ramírez jugando por izquierda y Cuauhtémoc Blanco y Luis Hernández en punta.
Era tan bueno el equipo, que Óscar el Conejo Pérez era portero suplente.

¿Qué pasó con Martha Figueroa y la selección mexicana en Francia 98?

El incidente sucedió un día en que Martha Figueroa acudió a uno lugar turístico para hacer una crónica de color y se topó con lo inesperado: dos futbolistas agarrados de la mano.

“Era un lugar cerca de la Torre Eiffel, van bajando todos del camión. estaban todos los que cubren ala selección. Se bajan el Conejo Pérez y Dulio Davino, agarrados de la mano y haciendo como si fueran novios”.

Martha y su camarógrafo captaron la imagen y por la noche, en su intervención dentro de “Los Protagonistas”, presentó la nota de manera breve.

“Entre una ensaladita de notas pequeñas, le dije a José Ramón, fíjate al final lo que pasó con los seleccionados mexicanos”.
Historias, novedades y secretos de la gran fiesta del fútbol

Todo lo que necesitas saber del evento que se realiza en México, Canadá y Estados Unidos

memoochoa--.jpg
Famosos
México anuncia a sus 26 seleccionados con emotivo video: sí, Memo Ochoa jugará su sexta copa
El video incluye imágenes del terremoto del 85 y de los goles más épicos de México
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
40 años de México 86: ¿Los boletos eran igual de caros que ahora para ver a la Selección Nacional?
Mayo 28, 2026
Famosos
¿Por qué ‘revivió’ Chespirito y por qué critican su acento en el video de la Selección Nacional?
Mayo 31, 2026
Famosos
¿Quién es la nueva Chiquitibum? Una influencer ocuparía el lugar de Mar Castro
Abril 09, 2026
Viral
Sorteo de la gran fiesta del fútbol: ¿En qué grupo quedó México y dónde jugará?
Diciembre 05, 2025
perro-bermudez-mundial.jpg
Famosos
Enrique ‘El Perro’ Bermúdez regresó del retiro y está listo para la gran fiesta del fútbol
Diciembre 02, 2025
 · 
Edson Vázquez
mudial de fubtol vix.jpg
Famosos
¿Dónde y cómo se podrán ver en México los 104 partidos de la justa mundialista 2026?
Enero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
seleccion mexicana el equipo tricolor (1).jpg
Famosos
“El equipo tricolor”, la canción del Mundial 86 que engañó a la afición con voces falsas de los seleccionados
Abril 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
alberto estrella mexico 86.jpg
Famosos
40 años de México 86: Así luce la bailarina que acompañó a Alberto Estrella en la legendaria inauguración
Mayo 21, 2026
 · 
Alejandro Flores

José Ramón y Martha intercambiaron comentarios lúdicos sobre la imagen del Conejo y Duilio sin imaginar lo que vendría.

“Al otro día se arma un sainete porque llamó Manuel Lapuente enojadísimo porque decían que yo dije que eran homosexuales. ¡Noooo! Yo solamente pasé las imágenes”, contó Martha Figueroa en su podcast “Así se hacen los chismes”.

Cuenta que André Marín, el reportero a cargo de cubrir a la selección estaba furibundo con ella porque a raíz de esas imágenes, vetaron a TV Azteca y ya no lo dejaron entrar a entrevistar jugadores.

“Me acuerdo que les pregunté por qué no me detuvieron la nota. O por qué José Ramón no me regañó al aire. Todos estaban risa y risa... menos los seleccionados”.

Figueroa recuerda incluso que la selección en pleno grabó un video para hacer formal el veto.

Martha Figueroa Selección Mexicana
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
martinolli-doctor-garcia.jpg
Famosos
¿Desde cuándo y por qué Christian Martinoli llama “DOCTOR” a Luis García?
Junio 25, 2026
 · 
MrPepe Rivero
pati chappoy.jpg
Famosos
Pati Chapoy pide que rueden cabezas en MasterChef: "¡Que se vayan a la calle de donde salieron!”
Junio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
vadhir derbez (2).jpg
Famosos
Vadhir Derbez celebra la suspensión de la MP que investigaba su caso de presunto abuso: “Fue corrupta”
Junio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
Susana-Zabaleta.jpg
Famosos
Susana Zabaleta destapa que no pudo amamantar a su hija POR CULPA de Morris Gilbert y de unas chinches
Junio 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
sismo venezuela rescates.jpg
Viral
Surgen videos dramáticos de los rescates tras el sismo en Venezuela, incluidos perritos y niños
El país sudamericano se encuentra en estado de emergencia
Junio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
Brandi-Glanville.jpg
Hollywood
Estrella de ‘Real Housewives of Beverly Hills’ tiene un TUMOR EN LA CARA que contrajo por vía s3xu4l
Brandi Glanville contó que tiene el rostro desfigurado a consecuencia de un encuentro con alguien del cine para adultos.
Junio 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Consuelo-Duval (1).jpg
Famosos
Consuelo Duval revive la foto EN BRASIER que le costó su matrimonio hace 12 años
La comediante celebró la victoria de México ante Chequia con una controvertida imagen.
Junio 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
partido-chequia-mexico.jpg
Famosos
Partido de la Selección Mexicana vs. Chequia rompió récord de rating en TelevisaUnivision
¿Viviste la emoción con TUDN?
Junio 25, 2026
 · 
TVyNovelas