¿Desde cuándo y por qué Christian Martinoli llama “DOCTOR” a Luis García?

La mancuerna de Christian Martinoli y Luis García es de las favoritas del público cuando se trata de narración de partidos; ya tienen bromas y chistes locales, complicidad y una amistad que traspasan la pantalla.

Y debido a que Martinoli llama “Doctor” a Luis García, muchos creen que, en efecto, además de futbolista y comentarista, es médico. Pero es es falso; tampoco tiene un doctorado. Todo se trata de una broma entre amigos.

La primera vez que Christian Martinoli llamó “doctor” a Luis García, fue desde el Estadio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, previo a un partido.

Todo comenzó porque Christian escuchó a Luis dar consejos legales a otra persona en cuestiones de divorcio. Martinoli no se resistió a comentarle: “Tú sabes más que un abogado... Te sabes el Código Civil de memoria...”.

Y es que Luis García ya tenía dos divorcios previos en su biografía, por lo que la circunstancia lo hizo aprender de leyes para separarse de sus exesposas, como Kate del Castillo.

“Le dije tú podrias tener un doctorado en Derecho”, recuerda Martinoli, quien le pidió permiso para llamarlo “Doctor” en vivo..

“A partir de ahí, la mentira se hizo realidad, y hay quienes piensan que sí es doctor”, bromea Martinoli.