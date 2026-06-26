¿Por qué El Compayito no está en la cobertura deportiva 2026 y acaso iría a TV Azteca?

El Compayito es un personaje que se ganó el cariño del público durante las transmisiones deportivas en Televisa, pero este 2026 no está en la cobertura de la justa mundialista donde México es sede, y hace tiempo no lo vemos en televisión.

Detrás de “El Compayito” está Edson Zúñiga y su mano derecha. Hace poco lo vimos dentro de la competencia de "¿Quién es la máscara?”, aunque el comediante dice que no fue tan divertido.

Pero después de 18 años consecutivos de pertenecer a las coberturas deportivas de Televisa, Edson se cansó. En 2023 volvió tras cuatro años de ausencia, con una serie “Chócalas, Compayito”.

¿Por qué no está con el equipo de Deportes? Edson Zúñiga le respondió esto a Tania Rincón durante una entrevista en “La Caminera” de EXA FM en 2024: “No fui yo, fui uno de los tantos corridos. Cuando hacen esta fusión de TelevisaUnivision y viene gente de Miami a dirigir deportes... Se acaba el contrato de El Compayito y simplemente no se renueva.

Edson descartó volver: “No, porque me convertí en una mala persona. Me desesperó mucho el evento de Moscú, porque el de Qatar fue una vulgaridad. En el de Moscú iba un mago, que no lo contrato ni para tu cumpleaños. Este mago no funcionaba en un evento de fútbol, que hacía magia con cartas, con paloma, ¡en un evento global de futbol!... Mejor te llevas a Hugo Sánchez, a Chicharito...”, recordó.

“Este señor (el mago) no jaló y entonces, pues le pagaron por adelantado al mago, y era a fuerza, ya estaba pagado. Y como no jaló, forzosamente querían meter al Compayito para que jalara al mago, pero yo les decía ‘pues págame’... Y entonces yo me quedaba abajo y me decían en el audífono que sacara la mano... Pero la neta no (no lo hizo)”.

¿Iría a TV Azteca? “No porque el registro del personaje es de Televisa, y en segunda, tuve la vivencia de que hicieron críticas de Pati Chapoy, tanto del personaje, como de mi persona. Así que yo tengo genéticamente claro que a TV Azteca nunca me voy a acercar a trabajar”.

“Yo tengo esta convicción de TV Azteca, prefiero ir a limpiar tu casa que ir a Azteca"; dijo Edson Zúñiga, quien en 2026 sigue presentándose con su show de comedia, aunque realmente su pasión es ser piloto aviador.