Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Por qué El Compayito no está en la cobertura deportiva 2026 y acaso iría a TV Azteca?

Edson Zúñiga, detrás del personaje, fue muy claro con sus convicciones.

Junio 25, 2026 • 
MrPepe Rivero
edson-compayito--zuniga.jpg

Edson Zúñiga ‘El Norteño’ desempolvó al Compayito de una forma diferente.

Edson Vázquez

El Compayito es un personaje que se ganó el cariño del público durante las transmisiones deportivas en Televisa, pero este 2026 no está en la cobertura de la justa mundialista donde México es sede, y hace tiempo no lo vemos en televisión.

Detrás de “El Compayito” está Edson Zúñiga y su mano derecha. Hace poco lo vimos dentro de la competencia de "¿Quién es la máscara?”, aunque el comediante dice que no fue tan divertido.

Pero después de 18 años consecutivos de pertenecer a las coberturas deportivas de Televisa, Edson se cansó. En 2023 volvió tras cuatro años de ausencia, con una serie “Chócalas, Compayito”.

¿Por qué no está con el equipo de Deportes? Edson Zúñiga le respondió esto a Tania Rincón durante una entrevista en “La Caminera” de EXA FM en 2024: “No fui yo, fui uno de los tantos corridos. Cuando hacen esta fusión de TelevisaUnivision y viene gente de Miami a dirigir deportes... Se acaba el contrato de El Compayito y simplemente no se renueva.

Edson descartó volver: “No, porque me convertí en una mala persona. Me desesperó mucho el evento de Moscú, porque el de Qatar fue una vulgaridad. En el de Moscú iba un mago, que no lo contrato ni para tu cumpleaños. Este mago no funcionaba en un evento de fútbol, que hacía magia con cartas, con paloma, ¡en un evento global de futbol!... Mejor te llevas a Hugo Sánchez, a Chicharito...”, recordó.

“Este señor (el mago) no jaló y entonces, pues le pagaron por adelantado al mago, y era a fuerza, ya estaba pagado. Y como no jaló, forzosamente querían meter al Compayito para que jalara al mago, pero yo les decía ‘pues págame’... Y entonces yo me quedaba abajo y me decían en el audífono que sacara la mano... Pero la neta no (no lo hizo)”.

¿Iría a TV Azteca? “No porque el registro del personaje es de Televisa, y en segunda, tuve la vivencia de que hicieron críticas de Pati Chapoy, tanto del personaje, como de mi persona. Así que yo tengo genéticamente claro que a TV Azteca nunca me voy a acercar a trabajar”.

“Yo tengo esta convicción de TV Azteca, prefiero ir a limpiar tu casa que ir a Azteca"; dijo Edson Zúñiga, quien en 2026 sigue presentándose con su show de comedia, aunque realmente su pasión es ser piloto aviador.

Compayito Edson Zúñiga
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Susana-Zabaleta.jpg
Famosos
Susana Zabaleta destapa que no pudo amamantar a su hija POR CULPA de Morris Gilbert y de unas chinches
Junio 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Consuelo-Duval (1).jpg
Famosos
Consuelo Duval revive la foto EN BRASIER que le costó su matrimonio hace 12 años
Junio 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
partido-chequia-mexico.jpg
Famosos
Partido de la Selección Mexicana vs. Chequia rompió récord de rating en TelevisaUnivision
Junio 25, 2026
 · 
TVyNovelas
Belinda-Urias.jpg
Famosos
Belinda Urías destapa MALOS TRATOS de Nodal en entrevista y años después al querer reconciliarse, enfureció
Junio 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Brandi-Glanville.jpg
Hollywood
Estrella de ‘Real Housewives of Beverly Hills’ tiene un TUMOR EN LA CARA que contrajo por vía s3xu4l
Brandi Glanville contó que tiene el rostro desfigurado a consecuencia de un encuentro con alguien del cine para adultos.
Junio 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Wanders-Lover.jpg
Famosos
Comediante HUMILLA a ‘La Wanders Lover’ en ‘Guerra de Chistes’: Radamés se burla y no la defiende
‘Ana Show’ fue invitada al programa y lejos se portarse cordial la retó y humilló mientras tuvo que salir Casasola a defenderla.
Junio 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
La-muerte-ronda-a-Sergio-Andrade-revelan.jpg
Famosos
Destapan EL PARADERO de Sergio Andrade: estas serían sus últimas direcciones en México
El depredador nunca imaginó que su propia hija lo pondría de regreso en el centro de la conversación en busca de que pague por sus atrocidades.
Junio 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Joe-Manganiello.jpg
Hollywood
Exesposo de Sofía Vergara sufre AMPUTACIÓN de un órgano y revela “cascada de enfermedades autoinmunes”
Joe Manganiello sorprendió al dar a conocer su lucha contra diversos padecimientos que lo pusieron al borde de la muerte.
Junio 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez