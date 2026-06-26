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Mónica Garza casi no recuerda la trágica muerte de su amigo Enrique Aguilera; esta es la razón

Aguilera cumpliría 57 años este próximo 29 de junio

Junio 25, 2026 • 
Alejandro Flores
enrique aguilera monica garza.jpg

Mónica Garza

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“Éramos muy amigos”, exclama Mónica Garza al recordar la muerte de Enrique Aguilera.

El locutor de TV Azteca y de Alfa 91.3 tuvo una muerte trágica y misteriosa cuando apenas tenía 33 años. Dos diferentes versiones han creado confusión respecto a la causa de su fallecimiento.
La primera versión fue que murió por una inflamación del cerebro ocasionada por un virus. La segunda fue que la causa fue una broncoaspiración.
El caso es que su cuerpo fue hallado en su departamento, al mediodía de un martes.
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Lo que no se supo durante mucho tiempo es que fue su novia de ese momento, Lidia Ávila, la que fue hasta su departamento para descubrir que había muerto.

La amistad de Enrique Aguilera y Mónica Garza

Enrique Aguilera participó en varios programas de espectáculos en TV Azteca, incluyendo algunos de videos musicales y otros de presentaciones de telenovelas.
Fue en ese ambiente que se hizo amigo de Mónica Garza.

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“En esa época, nosotros éramos muy jóvenes, no piensas que tus contemporáneos se pueden morir y menos así, de repente”, dijo Mónica en una entrevista con el podcast Perversiones de café.

Garza en esa época era conductora de “Ventaneando” y recuerda que quedó muy afectada por la noticia de la muerte de Aguilera.

“Me acuerdo de todo lo demás muy nebulosamente,me acuerdo como si me hubiera dormido desde que me dieron la noticia hasta un mes después”.

@perversionesdeuncafe

@Mónica Garza relató en “Perversiones de un Café”, cómo vivió en 2001, la sorpresiva mu3rt3 de su colega y amigo, Enrique Aguilera, con quien compartía la conducción del programa “En Medio del Espectáculo”. Disfruta de la entrevista completa en el canal de Youtube “Perversiones de un Café” y suscríbete!!! #monicagarza #perversionesdeuncafe #entrevista #enriqueaguilera #tvazteca #muerte #farandula #chisme #patichapoy #enmediodelespectáculo @Antonio Castañeda

♬ sonido original - Perversiones de un Café

En la memoria de Mónica, lo último que se guarda de aquel episodio en el día en que fue velado.

“Me acuerdo apenas del caos en la funeraria, nadie podíamos creer lo que estaba pasando y si ahorita me preguntas, lo último que me acuerdo es: yo entrando a la funeraria, encontrándome con Pati (Chapoy)... pero lo recuerdo todo como muy nebuloso”.

Enrique Aguilera murió en su departamento sin que hubiera tenido antecedentes de enfermedades.

Enrique Aguilera
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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