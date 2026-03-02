El rostro irreconocible de Jim Carrey desata teorías de que tiene un doble; su manager lo DESENMASCARA

Jim Carrey tuvo una reaparición pública que estuvo llena de polémicas y especulaciones, hecho que eclipsó el homenaje a su trayectoria. Ocurrió en la 51ª edición de los Premios César, donde el canadiense recibió un César Honorífico, el 26 de febrero en París, sin embargo, su apariencia desató teorías de que tiene un doble.

La gala se llevó a cabo en el histórico teatro L’olympia y el evento comenzó con un sketch que repasó algunos de los papeles más emblemáticos de Carrey, entre ellos ‘La Máscara’.

El homenaje buscaba reconocer la carrera de una de las grandes figuras de la comedia. El actor, de 64 años, sorprendió a los asistentes con un discurso en francés y dedicó unas emotivas palabras a su fallecido padre, Percy Carrey.

Sin embargo, tras la difusión de las primera imágenes del evento, la conversación digital se centró en su rostro. Comentarios como “ya no parece Jim Carrey” o “no se le puede reconocer”, inundaron las redes.

Varios mensajes sugirieron que el actor podría haberse sometido a cirugías estéticas para “rejuvenecer”, mientras otros llegaron a preguntar si llevaba “una máscara” debido a la apariencia “hinchada” de su rostro.

La reaparición de Jim también alimentó la discusión sobre una teoría conspirativa en redes sociales: esa hipótesis planeta que el “verdadero” Carrey había muerto años atrás y fue reemplazado por un doble.

Ante la ola de comentarios, el publicista de toda la vida del actor, Marleah Leslie, dijo a TMZ que “Jim Carrey asistió a los Premios César, donde aceptó su Premio César Honorario”, confirmando la presencia del propio Jim en París.

Y es que hacía falta una parte oficial que tirara al suelo las versiones que circulaban en internet, pues hasta el maquillador Alexis Stone, también conocido como Elliot Joseph Rentz, incluso pareció atribuirse el mérito de imitar a Carrey.

“Alexis Stone como Jim Carrey en París”, escribió junto a una foto de una máscara de latex y dientes postizos.

El delegado general de los Premios César declaró a medios locales que Jim planeaba asistir a la ceremonia desde el verano y que se había preparado durante meses para dar su discurso en francés. De hecho, asistió a la ceremonia con su pareja, su hija, su nieto, su publicista y doce familiares y amigos cercanos.

