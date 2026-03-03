Suscríbete
Hospitalizan de EMERGENCIA a Aurora Valle tras accidente: se afectaron sus cervicales

La presentadora sufrió una caída que la llevó a busca atención ante las molestias persistentes.

Marzo 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Aurora-Valle.jpg

Aurora Valle tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia.

Instagram

“Yo desde aquella caída, ¿te acuerdas?”.

La conductora del programa ‘Confesiones’, del canal TLNovelas, Aurora Valle, fue hospitalizada tras sufrir un accidente que afectó sus cervicales. Ante las molestias persistentes, la presentadora tuvo que ser intervenida.

Valle había estado ausente en la emisión de YouTube que comparte con Lupita Martínez, Luis Magaña y Efraín Marín, sin embargo no se habían dado a conocer los motivos. Ahora, su compañera periodista explicó que
Aurora fue hospitalizada.

“La operaron de las cervicales. Se acuerdan que hace tiempo, hace mucho ella tuvo un accidente en la oreja. Se cayó, la operaron, una operación muy fuerte y entonces tenía una molestia con sus cervicales y la operaron la semana pasada, el jueves”, dijo Martínez.

Además, comentó que Aurora planeaba seguir conectándose para la emisión que alterna con su trabajo en la televisión, sin embargo, los médicos se lo prohibieron.
“Consideraba ‘Boris’ que podría estar trabajando normal desde su cama, pero el doctor le exigió reposo absoluto. Las cervicales son muy delicadas, (por eso) va a descansar ‘Boris’”, expresó.
Días después de su cirugía, Aurora compartió una imagen en donde se observa su espalda y cuello, además de varios parches en la zona afectada. El mensaje que escribió la conductora dejó a sus seguidores tranquilos. “Unos días en el hospital atendiendo mis cervicales, todo bien y ya en casa gracias a Dios”.

En la fotografía destacó el comentario de ‘Pepillo’ Origel, quien habló sobre la importancia de acudir al médico a tiempo y a quien ‘Boris’ le comentó: “espero todo bien ‘Pepillo’, yo desde aquella caída, ¿te acuerdas?”.

En la publicación también se sumaron mensajes de apoyo de sus seguidores, ademas de deseos de pronta recuperación.

aurora valle
