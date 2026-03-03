Suscríbete
Sorpresa por la segunda persona ELIMINADA de “La Casa de los Famosos” Telemundo; Kunno volvió feliz

Esta edición sigue dando de qué hablar.

Kunno estalló de emoción al escuchar que él era quien regresaba a una semana más de “La Casa de los Famosos” durante la segunda gala de eliminación. En el reality show de Telemundo han existido sorpresas y esta noche de 2 de marzo no fue la excepción.

Han sido días complicados, donde los gritos y las peleas han sido pan de cada día. Pero la gala de eliminación dejó sorprendidos hasta a los habitantes, pues la segunda eliminada fue Lupita Jones.

La primera Miss Universo mexicana abandonó La Casa de los Famosos Telemundo “con la corona en alto”.

Compartía la placa con varios habitantes, incluido Kunno, Curvy, Laura G, Sergio y la polémica Oriana, a quien le dijo que no servía para nada y que no sabía ni utilizar un exprimidor para jugos.

Antes de que se fuera, Lupita Jones escuchó a Oriana decir que no iba a extrañar para nada su falta de empatía.

