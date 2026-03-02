Suscríbete
Famosos

Christian Chávez destapa que RECAYÓ en las drogas después del reencuentro de RBD

El cantante abrió su corazón y contó que tuvo una recaída en las adicciones.

Marzo 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Christian-Chávez.jpg

Christian Chávez y su recaída con las drogas.

Instagram

El cantante Christian Chávez compartió por primera vez los detalles más demoledores de su recaída en las adicciones, esto después de darse el reencuentro de RBD.

En una entrevista reciente con el programa ‘Ventaneando’, Chávez se sinceró y habló sobre cómo vivió este proceso y cómo logró salir después y hallar el camino a la sobriedad.

El famoso que formó parte de ‘Clase 406’ explicó que, luego de la intensa experiencia emocional y profesional que supuso el cierre de la gira ‘Soy Rebelde Tour’, atravesó por un vacío que no supo manejar.

Ante el estado de confusión y vulnerabilidad, Chávez retomó el consumo de sustancias, algo que reconoció como una recaída en sus adicciones pasadas. Sin embargo, también decidió después internarse en una clínica de rehabilitación en Malibú, California.

Durante su internamiento, Christian pudo comenzar a trabajar en el origen de sus emociones y desequilibrios, y de esta forma, comprender que lo llevó a recaer en el consumo de sustancias.

En la charla con el programa de espectáculos, el cantante dijo que su proceso “no fue lineal”, y que implicó un trabajo diario con profesionales para enfrentar heridas emocionales profundas que cargaba desde años atrás, incluso desde su infancia.

Actualmente, Christian se aproxima a cumplir dos años de sobriedad, un logró que él mismo calificó como fruto de compromiso y valentía personal.

Christian Chávez y los factores que han afectado su estabilidad emocional a lo largo de los años

  • Crianza en un entorno católico y escolarización religiosa: según Chávez, lo expuso a “mensajes de rechazo” hacia la diversidad sexual.
  • Exposición pública forzada: hace 18 años, el actor fue obligado a revelar su orientación sexual, situación que le generó “pérdidas laborales y burlas en los medios de comunicación”.
  • Consumo de drogas como vía de escape: el artista explicó que, durante años, las sustancias funcionaron como un mecanismo para evitar el enfrentamiento con el dolor y las secuelas de la discriminación.

Christian Chávez rbd
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
