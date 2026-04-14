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El rey Felipe VI HUYE tras el escándalo de “sus novios” y asiste sin Letizia ni sus hijas a una boda

También le hicieron un homenaje a su padre, Juan Carlos I, en París, a donde no quiso hacerse presente ante la publicación del libro.

Abril 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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¿Qué hizo el rey Felipe VI ante el escándalo del libro que destapa sus presuntos amoríos?

Getty Images

Luego de la publicación del libro ‘Los novios de Felipe’ que puso de jaque a toda la Casa Real en España, tras el destape de supuestos tríos, escapadas y secretos del rey Felipe VI, el protagonista de la historia huyó.

Fue el periodista Joaquín Aban quien hizo públicos los nombres de famosos como Miguel Bosé y Alejandro Sanz, con quienes el rey se habría involucrado.

A pesar del “sólido” matrimonio que sostiene Felipe con la reina Letizia, en el libro él es acusado de tener amoríos con distintos empresarios, genios de la moda y otras figuras con las que, presuntamente, realizó tríos en cabañas cuando se escapaba del Palacio Real.⁣

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Otro de los supuestos novios del rey es Álvaro Fuster, a quien llegó a considerar el “verdadero amor de su vida” por el romance tan intenso que compartieron.⁣

El escándalo es tal que algunos medios locales dan cuenta de que el libro fue desaparecido en cuestión de horas y ya no se vende en todo España.

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En tanto, trascendió que el padre del rey, Juan Carlos I, fue homenajeado en París, evento donde fue el gran ausente. Al padre de Felipe le otorgaron el Premio Especial del Libro Político por su obre ‘Reconciliación’, y estuvo rodeado por diversas personalidades del mundo cultural y político, además de un nutrido grupo de allegados del monarca.

También acudieron antiguos colaboradores de la Casa del Rey, pero ni Felipe ni Letizia hicieron acto de presencia en la capital francesa. Por el contrario, el monarca viajó a Málaga a la boda de unos amigos. La celebración privada a la que acudió reunió a cientos de invitados con mucho mantuvo una actitud cercana durante toda la jornada según el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3.

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Además, testigos del evento destacaron su carácter afable y su disposición a integrarse en la celebración sin acaparar protagonismo. “Estuvo cordial y amable”, señalaron, subrayando además su implicación en la fiesta, donde no dudó en participar activamente.

Se mencionó también que el rey se subió al escenario junto al grupo musical ‘Los Alpresa’ y “estuvo bailando con todo el mundo”.

Al tiempo, se supo que Letizia tampoco acompañó al monarca en esta escapada.

Rey Juan Carlos reina Letizia
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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