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La Pícara Soñadora
Telenovela de Televisa con dos versiones: en 1991 con Mariana Levy, y en 2026 con Abril Di Yorio
Telenovelas
Nueva versión de “La Pícara Soñadora” da claquetazo; ¿quién hacen los papeles de Mariana Levy y Diana Golden?
Esta nueva producción será, a diferencia de la de 1991, producida en formato de serie
Abril 15, 2026
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Alejandro Flores