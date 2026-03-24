Matías Novoa pausó su vida familiar en España para protagonizar “El renacer de Luna": ¿Se enojó Michelle Renaud?

Después de dos años lejos de los reflectores, Matías Novoa volvió al país que lo vio consolidarse como galán de telenovelas para sumarse a “El renacer de Luna”, producción de Roy Rojas que marca su reencuentro con el melodrama clásico.

En los últimos años, el actor había hecho de España su nuevo hogar, instalado en Madrid junto a su esposa, Michelle Renaud, y sus hijos. Apenas el pasado 31 de enero, la pareja celebró el nacimiento de su pequeño Milán, en una etapa que él describe como luminosa y transformadora. Sin embargo, el llamado de un personaje distinto a todos los anteriores lo hizo cruzar el Atlántico.

Durante la presentación oficial del elenco en las instalaciones de Televisa San Ángel, Matías Novoa se mostró sereno, con esa mezcla de entusiasmo y nostalgia que sólo se tiene cuando el corazón está dividido entre dos continentes. Frente a las cámaras de TVyNovelas compartió: “Es un gran cambio, de verdad, estuve prácticamente dos años alejado de la pantalla y en esos dos años han pasado muchísimas cosas, muchas cosas personales, bellas, hermosas, pero también fuertes porque cambié de país, volví a ser papá después de 13 años dentro de una familia que formé con Michelle, entonces nos tocó organizar las dinámicas, entrar como a esto de las negociaciones en todos los sentidos, pero cuando vemos lo que hemos hecho, nos miramos y nos derretimos porque es una cosa hermosa”.

La pausa en su carrera no fue casual. Matías decidió concentrarse en su familia, en el proyecto de vida que construye junto a Michelle, en el aprendizaje de ser padre nuevamente, ahora desde otro lugar.

“No sé qué diga la vida, pero por el momento estamos instaladísimos en España”, nos dijo con franqueza. Esa estabilidad europea; sin embargo, no significó cerrar puertas. Más bien, fue un punto de partida para replantear prioridades.

El productor Roy Rojas fue quien tocó a su puerta con esta nueva historia. La respuesta fue inmediata. “Pues es maravilloso volver a trabajar con Roy, siempre tuvimos una química muy especial, es un tipo muy humano que escucha muchísimo a los actores, es un tipo sensible y cuando me dice: ‘Voy a empezar un proyecto y tengo este personaje’, dije: ‘No te preocupes que sí voy a estar ahí’”, recordó.

La decisión implicó logística, acuerdos y un ejercicio de confianza en pareja. Porque aceptar significaba, inevitablemente, separarse por un tiempo de Michelle y de sus hijos, quienes permanecen en Madrid.

“Tampoco es que yo me separe y me vaya como a la guerra, porque la despedida parecía que me fuera a la guerra. Pero no va a ser así. Voy a estar yendo y viniendo”, comentó entre risas, aunque sus ojos delatan la sensibilidad de quien extraña.

El actor reconoce que los primeros días han sido los más desafiantes, aunque la tecnología se ha convertido en su aliada: videollamadas constantes, fotografías y videos que revisa una y otra vez.

“Con Michelle tengo demasiada confianza y la relación está muy fuerte, hemos conseguido un vínculo hermoso, pero a mis bebés los extraño, le digo: ‘Enséñame a mis bebés, por favor’. Tengo muchas fotos y videos de ellos para verlas todo el tiempo, el otro día pensaba, no quiero que se me vaya el aroma de ellos que traigo en la ropa. Acabo de llegar a México hace dos días y creo que lo más difícil va a ser toda esta semana, pero me siento, cierro los ojos y les mando amor”.

Esa vulnerabilidad contrasta con la imagen de galán decidido que tantas veces ha interpretado. A lo largo de su trayectoria, Matías se especializó en personajes pasionales, hombres intensos que viven el amor desde el impulso. Ahora, el reto es distinto.

Los actores están a punto de recibir a su primer bebé juntos Instagram

En El renacer de Luna da vida al doctor Sebastián Castillejas, un viudo que carga su duelo en silencio.

“Es un personaje completamente diferente a los que venía haciendo, es un tipo melancólico que le cuesta creer en el amor, sigue con su luto por ser un viudo, es un doctor y yo jamás había interpretado a un doctor, los doctores tienen ciertas cosas bastante interesantes que es esta cosa de querer salvar a todo el mundo”, explicó.

Sebastián no sólo enfrenta la pérdida de su esposa; también deberá cuestionar su propia capacidad de volver a sentir. Cuando Maya, interpretada por Marisol del Olmo, se cruce en su camino, el médico descubrirá que el amor puede ser, también, un acto de valentía.

Aceptar este papel a menos de un mes del nacimiento de su hijo fue, según sus palabras, una necesidad interior. “Dejar dos bebés no es fácil, pero también ya necesitaba trabajar, necesitaba expresarme, necesitaba ya, después de un tiempo, estar como muy hacia mí, hacia nuestra familia, hacia nuestros cimientos, forjando todo esto que hemos construido, que ha sido hermoso”, compartió. Volver al set era reencontrarse con una parte esencial de sí mismo.

El respaldo de Michelle fue determinante. Matías no toma decisiones unilaterales; las conversa, las sopesa. “Es una guerrera”, afirmó con admiración.

“Yo se lo pregunté, la idea era quedarme un tiempo allá y había algunas opciones de trabajo en Madrid, pero opté por venir para acá... me llamaba más la atención este personaje que me ofrecieron”. Y ella, convencida de que el arte también es alimento, lo impulsó: “Y en esta guerrera me dijo: ‘Vete, mi amor, lo necesitas’, ella entendió que yo necesitaba trabajar”. Pero Michelle no se quedó sola, están sus suegros con ella en Madrid.

Matías Novoa es de origen chileno, pero durante 18 años México fue su casa. Aquí creció profesionalmente, aquí forjó amistades y amores, aquí aprendió a convivir con la fama. “Es un país que yo amo mucho porque llevaba 18 años viviendo aquí y siento que todavía sigo viviendo aquí de cierta manera”, expresó.

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Y esa sensación se confirma al recorrer los pasillos de San Ángel, donde técnicos y compañeros lo reciben como si el tiempo no hubiera pasado.

Mientras tanto, se permite sentir, extrañar, agradecer y trabajar. Entre el aroma de sus hijos que aún guarda en la ropa y la bata blanca de su personaje, el actor transita un momento de renacimiento personal y profesional. Y en esa dualidad, padre enamorado y médico de ficción que vuelve a creer en el amor, encuentra el equilibrio. Porque a veces la distancia no separa: fortalece. Y los escenarios, como la vida, siempre ofrecen segundas oportunidades.

