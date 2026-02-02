Suscríbete
¡Terminó la dulce espera! Nace el bebé de Matías Novoa y Michelle Renaud

Los actores publicaron la primera foto de su segundo bebé juntos

Febrero 01, 2026 • 
Alejandro Flores
michelle renaud hijo.jpg

Michelle Renaud y Matías Novoa presentaron a su segundo bebé

Instagram

La última foto del embarazo de Michelle Renaud fue apenas el jueves pasado.

“Sorpresas que nos da la vida, mientras estamos en la dulce espera”, escribió la actriz en relación a la hermosa postal: ella posa en el balcón con el fondo de la caída de nieve.
Este domingo 2 de febrero la “dulce espera” terminó: Michelle y Matías Novoa se convirtieron en padres por segunda vez.
En su propio perfil, el actor publicó una foto en blanco y negro en la que se muestra una tierna manita del bebé recién nacido.

El mensaje de Matías Novoa por el nacimiento del bebé

Con la canción “Fall in love with you” de fondo, el actor agregó una sola palabra pero contundente: “Vida”.

Agregó emojis de aplausos y corazones para expresar la felicidad de su segundo hijo en común con Michelle, con quien ya tiene a Milo, de dos años.
Renaud tiene también a Marcelo, fruto de su anterior relación; lo mismo que Matías, quien tiene a Axel.

En su cuenta de Instagram, Michelle acostumbra publicar constantemente fotos y videos familiares que muestran la idílica vida que tienen en Madrid desde que se casaron en 2023.
Siu relación, sin embargo, comenzó en octubre de 2022, cuando formalizaron su noviazgo.

Matías Novoa Michelle Renaud
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
