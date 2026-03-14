Suscríbete

El Renacer de Luna

Telenovela de Roy Rojas en 2026

jorgeluispila--.jpg
Telenovelas
Jorge Luis Pila estudió en el CEA de Televisa, brilló en TV Azteca y ahora vuelve a casa en “El renacer de Luna”
En exclusiva con TVyNovelas, comparte los pormenores de su adiós a Telemundo y el regreso al lugar que lo vio nacer actoralmente.
Marzo 14, 2026
 · 
Edson Vázquez