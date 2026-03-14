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El Renacer de Luna
Telenovela de Roy Rojas en 2026
Telenovelas
Jorge Luis Pila estudió en el CEA de Televisa, brilló en TV Azteca y ahora vuelve a casa en “El renacer de Luna”
En exclusiva con TVyNovelas, comparte los pormenores de su adiós a Telemundo y el regreso al lugar que lo vio nacer actoralmente.
Marzo 14, 2026
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Edson Vázquez