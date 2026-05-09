Gustavo Adolfo Infante niega haber pagado para acceder a la denuncia contra Vadhir Derbez

La denuncia por abuso en contra de Vadhir Derbez provocó un dilema colateral para Gustavo Adolfo Infante y Pati Chapoy.

El actor mexicano asegura que la denuncia comenzó en realidad como un intento de extorsión y que, al no ceder, se convirtió en un problema legal.

De acuerdo con su narrativa, la acusación surgió luego de la grabación de un video en el que participó la supuesta víctima como modelo.

Días después de la grabación Vadhir comenzó a recibir mensajes en el que le pedían una suma de dinero en dólares a cambio de no hacer pública la denuncia en su contra.

Y le mostraron fragmentos de la carpeta de investigación.

TE RECOMENDAMOS: Sobrino de Edith Márquez llora la muerte de su padre a días de perder a su mamá: “Es una terrible pesadilla”

La “oferta” a Ventaneando

Al mismo tiempo, ahora se ha dado a conocer, una persona contactó al programa “Ventaneando” para pedirle dinero también a cambio de tener acceso a esa carpeta.

En ese momento, hay que considerar, el caso todavía no era público.

El equipo de Pati Chapoy se negó a negociar y desde ese momento “dejaron de tener comunicación”.

Una semana después, el caso fue dado a conocer por Gustavo Adolfo Infante en su programa “De primera mano” con una entrevista a Vadhir y sus abogados este miércoles.

En el programa “Ventaneando” de ayer jueves se hizo alusión nuevamente al tema y se comentó: “al parecer sí hubo quién pagó por la carpeta”.

No se mencionó en ningún momento nombre alguno pero Gustavo Adolfo Infante respondió este viernes y en un tono molesto, reclamó por el comentario y rechazó la insinuación.

“Nosotros tampoco pagamos por información. Aquí la que hace la labor de reporteo es Addis Tuñón (conductora también del programa) y le voy a preguntar: ¿pagaste algo por la información?”.

Addis Tuñón negó haber hecho pago alguno por la información.

Tanto Vadhir como sus abogados ya también se presentaron en entrevista en el programa “Ventaneando”, donde reiteraron su rechazo a las acusaciones contra el actor y reiteraron que la supuesta víctima es parte de “un complejo entramado de delincuencia organizada dedicada a la extorsión”.