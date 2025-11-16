El drama amoroso de Irán Eory, la primera Doménica Montero, antes de Angelique Boyer

El éxito de “Doménica Montero” fue tan grande que generó una reacción peculiar en Irán Eory: se retiró de la televisión.

La actriz tenia una gran trayectoria en cine, teatro, televisión e incluso cabaret ya que bailaba con eficiencia y sabía tocar varios instrumentos, entre ellos el acordeón.

“Lo que pasa es que casi nunca tengo tiempo de hacer estas cosas porque las telenovelas son muy demandantes”, dijo en una entrevista con Ricardo Rocha en su programa de televisión en el que mostró todas esas dotes.

“Doménica Montero” es una historia original de la escritora cubana Inés Rodena. A lo largo de las otras dos versiones que Televisa ha producido esa historia ha tenido variaciones, sobre todo para adaptar el carácter de la protagonista a los cambios sociales.

Pero en esencia, la anécdota central es la misma: una mujer que es dulce y de buen corazón se transforma en todo lo opuesta cuando es engañada por el malvado de su prometido, quien la deja plantada en el altar.

La historia de la telenovela no tiene relación con la vida de Irán Eory pero sí con su carácter fuerte, decidido y hasta un poco adelantado a su tiempo, ya que tiene rasgos feministas.

La pareja protagónica Televisa

¿Cómo fue la relación de Irán Eory con Cantinflas?

Irán Eory llegó a México en 1969 y desde entonces desarrolló una carrera en televisión cuya cúspide fue precisamente Doménica Montero.

Fue precisamente en esa época en la que su romance con Mario Moreno Cantinflas tuvo su punto más álgido.

Ambos estaban enamorados y constantemente tenían apariciones públicas en las que era común tener conversaciones sobre la posibilidad de casarse.

Su amor, sin embargo, tuvo dos obstáculos. Y la pareja no pudo superar ninguno de ellos. El primero fue la oposición del hijo adoptivo de Mario Moreno a esa relación. Aunque Cantinflas prometía constantemente disciplinarlo para que tratara con respeto a Irán, nunca lo consiguió.

A partir de ese conflicto, las versiones de lo que sucedió con el romance de los actores son contrastantes. La más aceptada es que Cantinflas le pidió Irán amarse en secreto para evitar los problemas con su familia.

La actriz se negó y de acuerdo con la crónica del periodista Miguel Cane, el rompimiento fue tan dramático como final de telenovela.

“Ofendida hasta la médula, Irán abofeteó a Moreno, le dijo que se fuera de su casa y que nunca en la vida la volviera a buscar. El fin de la relación fue traumático para ella, que decidió dedicarse a su carrera”, publicó en el sitio Yahoo,

Fue entonces que Irán se alejó de la televisión. Volvió hasta 1984 para protagonizar “Principessa”, producida por Valentín Pimstein, el mismo de Doménica Montero.

Con Mario Moreno eventualmente se perdonó y fueron amigos hasta la muerto del Mimo de México. Ella, en tanto, siguió en la televisión aunque cada vez con personajes más pequeños. Irán Eory murió el 10 de marzo de 2002.