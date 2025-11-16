Suscríbete
Telenovelas

El drama amoroso de Irán Eory, la primera Doménica Montero, antes de Angelique Boyer

La actriz vivió un tormentoso romance que marcó su carrera y terminó en una ruptura dramática

November 15, 2025 • 
Alejandro Flores
iran eory angelique boyer.jpg

La telenovela con Irán Eory tenía Rogelio Guerra de co protagoinista

Televisa

El éxito de “Doménica Montero” fue tan grande que generó una reacción peculiar en Irán Eory: se retiró de la televisión.

La actriz tenia una gran trayectoria en cine, teatro, televisión e incluso cabaret ya que bailaba con eficiencia y sabía tocar varios instrumentos, entre ellos el acordeón.
“Lo que pasa es que casi nunca tengo tiempo de hacer estas cosas porque las telenovelas son muy demandantes”, dijo en una entrevista con Ricardo Rocha en su programa de televisión en el que mostró todas esas dotes.
“Doménica Montero” es una historia original de la escritora cubana Inés Rodena. A lo largo de las otras dos versiones que Televisa ha producido esa historia ha tenido variaciones, sobre todo para adaptar el carácter de la protagonista a los cambios sociales.
Pero en esencia, la anécdota central es la misma: una mujer que es dulce y de buen corazón se transforma en todo lo opuesta cuando es engañada por el malvado de su prometido, quien la deja plantada en el altar.
La historia de la telenovela no tiene relación con la vida de Irán Eory pero sí con su carácter fuerte, decidido y hasta un poco adelantado a su tiempo, ya que tiene rasgos feministas.

Rogelio guerrairan eorypng

La pareja protagónica

Televisa

¿Cómo fue la relación de Irán Eory con Cantinflas?

Irán Eory llegó a México en 1969 y desde entonces desarrolló una carrera en televisión cuya cúspide fue precisamente Doménica Montero.
Fue precisamente en esa época en la que su romance con Mario Moreno Cantinflas tuvo su punto más álgido.
Ambos estaban enamorados y constantemente tenían apariciones públicas en las que era común tener conversaciones sobre la posibilidad de casarse.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

bebeeee la mascara.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Revelan a la actriz detrás de Bebeeee y se salva la amiga de Wendy Guevara
El segundo programa del reality show tuvo dos momentos emocionantes
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Le quitan la máscara a Sonaja, Chupón y Bebé; esta identidad se reveló en "¿Quién es la máscara?”
October 26, 2025
Famosos
¿Cómo le hizo Anahí para descubrir a Marlene Favela en “Quién es la Máscara”?
October 29, 2025
Famosos
Desenmascaran al renombrado actor detrás de Monsqueez en "¿Quién es la Máscara?”
November 02, 2025
Famosos
¿Quién estaba detrás de Mini Chang, eliminada de “Quién es la máscara” este 9 de noviembre?
November 09, 2025
gloss.jpg
Famosos
Le quitan la máscara a la primera actriz detrás de Ruby Gloss en ¿Quién es la Máscara?
November 09, 2025
 · 
Alejandro Flores

Su amor, sin embargo, tuvo dos obstáculos. Y la pareja no pudo superar ninguno de ellos. El primero fue la oposición del hijo adoptivo de Mario Moreno a esa relación. Aunque Cantinflas prometía constantemente disciplinarlo para que tratara con respeto a Irán, nunca lo consiguió.
A partir de ese conflicto, las versiones de lo que sucedió con el romance de los actores son contrastantes. La más aceptada es que Cantinflas le pidió Irán amarse en secreto para evitar los problemas con su familia.
La actriz se negó y de acuerdo con la crónica del periodista Miguel Cane, el rompimiento fue tan dramático como final de telenovela.

“Ofendida hasta la médula, Irán abofeteó a Moreno, le dijo que se fuera de su casa y que nunca en la vida la volviera a buscar. El fin de la relación fue traumático para ella, que decidió dedicarse a su carrera”, publicó en el sitio Yahoo,

Fue entonces que Irán se alejó de la televisión. Volvió hasta 1984 para protagonizar “Principessa”, producida por Valentín Pimstein, el mismo de Doménica Montero.
Con Mario Moreno eventualmente se perdonó y fueron amigos hasta la muerto del Mimo de México. Ella, en tanto, siguió en la televisión aunque cada vez con personajes más pequeños. Irán Eory murió el 10 de marzo de 2002.

Irán Eory Doménica Montero
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
angelica vale.jpg
Telenovelas
5 telenovelas en las que Angélica Vale tuvo un final feliz
November 12, 2025
 · 
Alejandro Flores
angelique-primera-escena-domenica-montero-6.jpg
Telenovelas
Primer tráiler de ‘Doménica Montero’ con Angelique Boyer: ¿Cuándo se estrena?
November 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
quien es qiuien en mi verdad oculta.jpg
Telenovelas
¿Quién es quién en “Mi verdad oculta”, telenovela de Susana González que aborda el tema del abuso?
November 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
andres apalacios.jpg
Telenovelas
Andrés Palacios: este es el secreto de su personaje en “Mi verdad oculta”
November 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
yuri-esposo-rodrigo.jpg
Famosos
Yuri no oculta que “era muy noviera” y admite: “Hice un pacto con mi esposo”
La cantante revela que hizo un “pacto” con su esposo que le impide regresar a los melodramas como protagonista.
November 15, 2025
 · 
Nayib Canaán
karina-torres-dr.jpg
Famosos
Dr. Miguel Padilla envía ramo de rosas a Karina Torres tras besarla: “Para la más hermosa”
Este romance sigue gestándose a la distancia.
November 15, 2025
 · 
MrPepe Rivero
marcontreras-hate-.jpg
Famosos
Mar Contreras da la cara tras duras críticas y confirma que seguirá en ‘Mentiras el musical’
La actriz cuestiona si debe acostumbrarse al ‘hate’ (odio) en redes sociales.
November 15, 2025
 · 
MrPepe Rivero
william levy.jpg
Series y Cine
William Levy regresa a Televisa: esta es su nueva película y cómo verla
El actor cubano es también el productor a través de su empresa Levy Enterteinment
November 15, 2025
 · 
Alejandro Flores