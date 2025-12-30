Famoso exfutbolista muere junto a sus tres hijos en un naufragio; esposa e hija son localizadas con vida

“La familia dijo que es el cuerpo de Lía”

El exfutbolista y entrenador del equipo Valencia C.F. Femenino, Fernando Martín, murió junto a sus tres hijos durante un naufragio en Indonesia, y del que pudieron ser rescatadas con vida su esposa, Andrea Ortuño, y una de sus hijas.

La terrible noticia fue confirmada por el Real Madrid C.F., donde el presidente y la Junta Directiva lamentaron “profundamente el fallecimiento” del entrenador.

“El Real Madrid quiere mostrar su inmensa consternación por lo ocurrido y desea expresar sus condolencias y todo su cariño a su esposa, Andrea, y a su hija, Mar, en estos momentos tan difíciles”, expresaron en un comunicado.

Y añadieron que “asimismo, hacemos extensivas estas condolencias a todos sus familiares y seres queridos, así como a toda la familia valencianista. Fernando Martín ha fallecido a los 44 años de edad, y sus hijos a los 12, 10 y 9 años. Descansen en paz”.

Hallan sin vida a la hija del entrenador

Las autoridades dieron a conocer que hallaron el cuerpo sin vida de Lía, una de las hijas de Fernando Martín.

“La familia dijo que es el cuerpo de Lía”, explicó un agente de Basarnas, Yudha, después de que los rescatistas trasladaran el cadáver a un hospital de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para su identificación.

¿Por qué ocurrió el naufragio?

El trágico accidente en el que perdió la vida Fernando Martín y sus hijos se produjo el viernes 26 de diciembre pasado cuando el barco en el que viajaban comenzó a hundirse.

Según reportes, el naufragio se produjo por las condiciones climáticas y la avería del motor del barco. Junto al exfutbolista y sus hijos viajaba su esposa, quien fue rescatada con vida junto a una de sus hijas. Además, sobrevivieron cuatro miembros de la tripulación y un guía turístico, todos de nacionalidad indonesia.

Aunque el español y sus tres hijos fueron declarados muertos por las autoridades, los trabajos de búsqueda continúan para hallar sus cuerpos.

